МОК допустил спортсменов из РФ и Беларуси к Играм в Париже

Спорт
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Вахитов Елдос
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При принятии решения о допуске россиян и белорусов ОМК руководствовался мнением большинства спортсменов мира, передает Kazpravda.kz

Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Беларуси к участию в летних Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе и на строгих условиях, сообщает Дойче Велле.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Беларуси к участию в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщается на сайте организации. Исполком МОК решил, что индивидуальные нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом, прошедшие квалификацию по существующим квалификационным системам международных федераций, будут объявлены имеющими право участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года, говорится в сообщении.

К Играм будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта. Не будут допущены к участию в Олимпиаде спортсмены из России и Беларуси, которые активно поддерживают боевые действия, а также имеют контракты с армией или силовыми органамии. Кроме того, МОК запретил демонстрировать на играх национальные флаги, символы РФ и Беларуси, а также отказался приглашать представителей правительств обеих стран. В командных видах спорта российские и белорусские спортсмены допущены не будут.

По данным МОК, речь пока идет об 11 спортсменах, которые могут выступить на Олимпиаде-2024. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные - белорусских.

В МОК отметили, что при принятии решения о допуске россиян и белорусов руководствовались мнением большинства спортсменов мира, которые выразили мнение, что их коллеги не должны быть наказаны за действия своих правительств.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

#олимпиада #Россия #Париж #Беларусь

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