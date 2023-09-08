Главу костанайского облздрава "наградили" за затянутый ремонт больницы (видео)

Скрин с видео

Уменьшенную копию ЛРТ "Халық қаhaры", ставшего символом долгостроев в стране, судя по видео, растерянный Джандаев принял добродушно, предположив, что теперь он обладает «черной меткой».

Как рассказали молодые активисты на своей странице в Instagram, в 2020 году был начат капитальный ремонт Костанайской областной детской больницы.

«По плану работы должны были завершиться еще в 2021 году. Но больница до сих пор так и не отремонтирована. Местное руководство и подрядчики погрязли в судах. Пока чиновники судятся, умирают дети.

По данным замглавного врача Игоря Белобржицкого, что при переезде из одной больницы в другую неонатальный центр увеличил смертность до 30%. Причиной таких последствий стали нарушения логистики и организационные процедуры.

Данияр Джандаев отвечает за сферу здравоохранения в Костанайской области. Этот человек несет ответственность за отсутствие медицинской помощи в Костанае», – говорится в информации молодежного движения "Жаңа адамдар".