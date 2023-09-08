Главу костанайского облздрава "наградили" за затянутый ремонт больницы (видео)

Лидеры молодежного движения «Жаңа адамдар» вручили статуэтку в виде опоры ЛРТ руководителю управления здравоохранения акимата Костанайской области Данияру Джандаеву, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Уменьшенную копию ЛРТ "Халық қаhaры", ставшего символом долгостроев в стране, судя по видео, растерянный Джандаев принял добродушно, предположив, что теперь он обладает «черной меткой».
Как рассказали молодые активисты на своей странице в Instagram, в 2020 году был начат капитальный ремонт Костанайской областной детской больницы.
«По плану работы должны были завершиться еще в 2021 году. Но больница до сих пор так и не отремонтирована. Местное руководство и подрядчики погрязли в судах. Пока чиновники судятся, умирают дети.
По данным замглавного врача Игоря Белобржицкого, что при переезде из одной больницы в другую неонатальный центр увеличил смертность до 30%. Причиной таких последствий стали нарушения логистики и организационные процедуры.
Данияр Джандаев отвечает за сферу здравоохранения в Костанайской области. Этот человек несет ответственность за отсутствие медицинской помощи в Костанае», – говорится в информации молодежного движения "Жаңа адамдар".