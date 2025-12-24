Организация «Ассамблея жастары», выступая в роли одной из основных общественных структур АНК, постоянно находится в центре всех событий, мероприя­тий и проектов, направленных на укрепление единства и согласия. Особенно насыщенным стал год 30-летия Ассамблеи народа ­Казахстана.

Президент и Председатель Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев неизменно отмечает важность воспитания молодежи в духе созидательного патриотизма, поэтому деятельность организации опирается на принципы «Адал азамат» и «Единство в многообразии». Члены большого сообщества «Ассамблея жастары» – это искренние патриоты, которые своими делами, достижениями и успехами вносят заметный вклад в развитие нашей Родины.

Важным приоритетом деятельности Ассамблеи народа Казах­стана в настоящее время выступает просветительская, социальная, гуманитарная, творческая работа с молодежью. Особое внимание уделяется формированию эффективного пространства для поддержки и реализации молодежных инициатив. В этом году был сделан упор на проекты в регионах, особенно в сельской местности, малых и моногородах. Усилено взаимодействие с учебными заведениями, повышена эффективность проектной деятельности и подготовки кадрового резерва АНК.

Созданы 100 студенческих ас­самблей в колледжах и вузах страны, а также более 50 представительств «Ассамблея жастары» в городах и отдаленных районах. Проведено порядка 3 тыс. разноформатных мероприятий с охватом более 1 млн представителей молодежи.

В Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях реализован проект «Школа лидеров Ассамблеи народа Казахстана». В его рамках 150 молодых казахстанцев прошли обучение навыкам межкультурного диалога, лидерства, медиации, медиа­грамотности и другим востребованным в сфере межэтнических отношений «скиллам». В будущем они смогут стать руководителями общественных структур АНК, но, что еще важнее, полученные знания помогут им в построении рабочих процессов в любой сфере.

В уходящем году в ряде регио­нов были организованы респуб­ликанские молодежные лагеря, состоялись форумы, объединившие активистов со всех уголков страны. Повестку юбилейного года АНК расширили креативные идеи молодежи Восточно-Казах­станской области (зимний проект «ЭтноWinter Camp»), области Абай (организация молодежной экспедиции в формате Абаевских чтений), Кызылординской области (форум «Сыр елі – достық мекені»).

Каждая площадка, способствующая коммуникации молодежи, обмену опытом и идеями, вовлечению ее в созидательную активность, несет в себе высокую социальную эффективность. Все наши проекты имеют образовательную и просветительскую составляющую. Задача и показатель эффективности любого мероприятия заключаются в том, чтобы молодое поколение овладело востребованными навыками.

Очень важно, что в рамках подобных мероприятий молодежь участвует в укреплении общественного согласия. Это происходит через живое общение, знакомство со сверстниками из разных регионов, изучение истории и традиций нашей страны.

Большое внимание уделяем проведению практических мас­тер-классов и тренингов. На многих площадках наша молодежь проходит обучение проектному менеджменту, навыкам реализации и продвижения социальных инициатив. В дальнейшем это позволяет реализовывать новые социальные проекты в регионах и расширять платформы возможностей для молодых казахстанцев.

Лагеря и форумы – также отличная возможность мотивации. Приведу в пример Кызылординскую область, где молодежь регио­на изъявила желание отправить флаги с логотипами 30-летия Ассамблеи народа Казахстана и организации «Ассамблея жастары» в космос. Очень смелая и амбициозная идея. Наши активисты самостоятельно проработали все детали этого вопроса. И в апреле при поддержке администрации города Байконыра флаги были отправлены на Международную космическую станцию. В настоя­щее время флаги возвращены, ожидаем их официальной передачи организации «Ассамблея жастары».

Главный результат данной миссии – осуществление мечты одной группы молодежи, которая теперь точно знает, что ничего невозможного нет. Эта история сейчас зажигает сердца сотен и тысяч молодых ребят, которые приходят в организацию «Ассамб­лея жастары» со своей мечтой и вместе с большой командой работают над ее осуществлением.

Мы стараемся, чтобы в каждом нашем проекте могла участвовать молодежь из сельских регионов. Это позволяет расширить геогра­фию работы «Ассамблея жастары». Одним из важнейших принципов организации выступает полная доступность проектов для всех категорий молодых.

В уходящем году проведено два крупных международных мероприятия. В городе Актау, культурной столице тюркского мира, прошел форум молодежи тюркских стран Jastar Wave – Aktau 2025.

Еще одна площадка – Jastar Generation 2025 в городе Алматы. Это традиционный ежегодный лагерь, объединяющий активную молодежь Казахстана и стран Центральной Азии. В рамках форума проходят обучающие семинары и встречи с интерес­ными личностями. В этом году особое внимание было уделено реализации культурных, медиа- и волонтерских инициатив.

2025 год стал насыщенным на важные международные проекты, способствующие продвижению казахстанской модели межэтнических отношений за рубежом. В ассамблее сформированы успешные механизмы реализации народной дипломатии. Сегодня молодежь все чаще становится ее проводником и примеряет на себя роль амбассадоров дружбы, единства и согласия.

Организация «Ассамблея жас­тары» представила казахстанский опыт развития межкультурного диалога в молодежной среде в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Это стало первым самостоятельным мероприятием молодежной организации СНГ на базе такой авторитетной организации.

Главная цель нашего взаимодействия с ЮНЕСКО – открыть для молодежи Казахстана возможности участия в глобальных инициативах и проектах в сфере культуры, науки, волонтерства, образования и так далее. Эта задача уже реализуется на практике. Получен грант в рамках международной программы ЮНЕСКО Youth for Peace: UNESCO Intercultural Leadership Programme для реализации проекта в Казахстане.

Мы первыми в Центральной Азии вступили в Европейскую молодежную карточную ассоциацию. Это позволит казахстанской молодежи пользоваться системой скидок и льгот при посещении туристических, спортивных, образовательных и культурных объектов на территории стран, входящих в Совет Европы. Также ведется работа по созданию таких же возможностей непосредственно на территории нашей страны.

Думаю, что участие в программе молодежных карт будет особо интересно казахстанским вузам, развивающим академическую мобильность, казахстанским студентам за рубежом и участникам международных программ.

«Ассамблея жастары» продолжает развивать взаимодействие в рамках многосторонних площадок. Организация вошла в состав Молодежного совета СВМДА. В рамках этой структуры планируется проведение совместных мероприятий в 2026 году.

Важным событием стало подписание Меморандума о сотрудничестве с Агентством по делам молодежи Узбекистана в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в эту страну в ноябре нынешнего года. Такие документы позволяют укрепить дружественные связи между молодежными сообществами, служат важным драйвером создания новых совместных проектов.

По инициативе Главы государства 2025-й был объявлен Годом рабочих профессий. Мы создали новую площадку для взаимодействия рабочей молодежи. В начале года состоялся форум «Адал адам – адал еңбек», для представителей молодого поколения организовывались экскурсии на предприятия, начата работа по формированию трудовых ассамблей на базе коллективов предприятий.

Мы продолжаем системную работу по поддержке талантливой молодежи. Реализован проект Folk&Art Performance, в рамках которого молодые таланты поддержаны специальными грантами для покрытия транспортных расходов во время участия в международных конкурсах.

Продолжает расширяться спортивная платформа АНК «Жеңіс – бірлікте». В этом году в Восточно-Казахстанской области впервые проведены Большие ассамблеевские студенческие игры, ставшие синтезом спортивных соревнований и интеллектуальных игр. Работаем над приданием устойчивости этому проекту и внедрению подобного опыта в других регионах. За год для молодежи были созданы площадки по разным видам спорта, сформированы сборные по командным видам спорта.

Набирает популярность киберспорт. В Атырауской области в этом году проведен первый региональный турнир на кубок ассамблеи. Организация «Ассамблея жастары» стала участником международного турнира Turan Masters, который прошел в Азербайджане.

Следующий год обещает быть не менее насыщенным. В регионах запланировано проведение крупных молодежных мероприятий, которые должны стать центрами развития активности и поддерж­ки новых инициатив.

Мы сконцентрируем нашу работу на следующих важных направлениях. Во-первых, концепция «Я – патриот Казахстана» станет сквозной идеей для всех проектов организации «Ассамб­лея жастары».

Данная инициатива будет последовательно продвигать в молодежной среде принципы созидательного патриотизма, показывать реальные примеры молодых казахстанцев, вносящих вклад в развитие страны, объединять молодежь на базе общеказахстанских ценностей.

В этой связи ключевым приори­тетом работы станет дальнейшее укоренение в обществе принципа «Адал азамат» как воплощения лучших гражданских качеств, долга и ответственности, присущих истинному патриоту и гражданину страны.

Проект включает воспитание молодежи и детей на основе фундаментальных ценностей народа Казахстана с акцентом на пат­риотизм, гражданскую ответственность и социальную активность. В рамках этого направления мы продолжим работу по противодействию и искоренению разрушительных моделей поведения и социальных пороков общества: наркомании, игромании, насилия в семье и обществе, вандализма, расточительства.

Во-вторых, будет продолжена реализация проекта «Менің таза Қазақстаным» с целью продвижения основных ценностей общенациональной акции «Таза Қазақстан». Особое внимание будет уделено чистоте въездов в областные центры и моногорода, берегов Каспия, Балхаша и рек.

В-третьих, будет усилена работа Платформы креативных решений Ассамблеи народа Казахстана. Этот проект формирует современную креативную среду, где молодые люди могут раскрывать свои способности и участвовать в продвижении ценностей единства и взаимного уважения через творчество, визуальные решения и цифровые инициативы.

Платформа объединяет студен­ческие ассамблеи, творческие коллективы, молодежные организации и digital-сообщества, создавая пространство, в котором идеи молодых становятся реальными проектами – от видеоконтента и музыкальных коллабораций до театральных постановок, креативных акций, конкурсов и хакатонов. Такой формат позволяет говорить с молодежью на понятном ей языке, усиливать ее участие в общественных процессах.

Благодаря платформе молодежь получает инструменты для самореализации, а общество – новые модели креативного взаимодействия, где культура, инновации и межэтнический диалог соединяются в единое целостное пространство.

Также в рамках платформы ­действует модуль Digital Assembly, активно использующий технологии цифровизации и искусственного интеллекта для реализации проектов АНК. В этом направлении нам предстоит сделать еще много.

«Ассамблея жастары» – это новое поколение казахстанцев, готовых созидать Справедливый Казахстан, идти вперед и содейст­вовать укреплению единства и согласия.