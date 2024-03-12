Молодежную ОПГ задержали в Шымкенте

В группировку входили представители маргинальной молодежи в возрасте от 20 до 25 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Как уточняется, оперативники УБОП департамента полиции города задержали группу из десяти лиц, негативно влияющую на оперативную обстановку в регионе.
Они занимались вымогательством, хулиганством и криминальными разборками с применением оружия. Возраст задержанных варьируется от 20 до 25 лет.
«При проверке мест жительства обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и иные вещественные доказательства», — прокомментировали в правоохранительных органах.
В полиции добавили, что в настоящее время по фактам уголовных правонарушений, совершенных маргинальной молодежью, проводится расследование.