Молодежную ОПГ задержали в Шымкенте

В группировку входили представители маргинальной молодежи в возрасте от 20 до 25 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

скриншот из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Как уточняется, оперативники УБОП департамента полиции города задержали группу из десяти лиц, негативно влияющую на оперативную обстановку в регионе.

Они занимались вымогательством, хулиганством и криминальными разборками с применением оружия. Возраст задержанных варьируется от 20 до 25 лет.

«При проверке мест жительства обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и иные вещественные доказательства», — прокомментировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что в настоящее время по фактам уголовных правонарушений, совершенных маргинальной молодежью, проводится расследование.