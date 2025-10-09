Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В столице задержан мошенник, обманувший жителей через фейковую страницу в социальной сети Instagram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

21-летний подозреваемый создал в Instagram поддельную страницу, где представлялся предпринимателем, занимающимся продажей мебели. Он размещал объявления о продаже различной мебели по заниженным ценам и, обещая доставку, завоевывал доверие заказчиков.

Получив предоплату, злоумышленник переставал выходить на связь. В результате его действий пострадали двое граждан.

Общая сумма ущерба составила 150 тысяч тенге. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

«Полиция призывает граждан быть бдительными. Не рекомендуется вносить предоплату и следует проверять реальный адрес и официальные документы продавца. Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом по номеру 102 или обратитесь в ближайший отдел полиции», – говорится в тексте обращения.

