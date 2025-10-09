Молодой лжепредприниматель продавал несуществующую мебель в Астане

Закон и Порядок
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

Получив предоплату, злоумышленник переставал выходить на связь

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В столице задержан мошенник, обманувший жителей через фейковую страницу в социальной сети Instagram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

 21-летний подозреваемый создал в Instagram поддельную страницу, где представлялся предпринимателем, занимающимся продажей мебели. Он размещал объявления о продаже различной мебели по заниженным ценам и, обещая доставку, завоевывал доверие заказчиков.

Получив предоплату, злоумышленник переставал выходить на связь. В результате его действий пострадали двое граждан.

Общая сумма ущерба составила 150 тысяч тенге. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

«Полиция призывает граждан быть бдительными. Не рекомендуется вносить предоплату и следует проверять реальный адрес и официальные документы продавца. Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом по номеру 102 или обратитесь в ближайший отдел полиции»,  говорится в тексте обращения.

Также ранее стало известно, что  полицейские пресекли деятельность незаконного call-центра. Операторы вводили людей в заблуждение, сообщая о якобы выигранном автомобиле.

#Астана #полиция #МВД #продажа #мебель #лжепредприниматель

