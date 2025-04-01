Молодых музыкантов приглашают принять участие в телепроекте Zhuldyzdy zhol

Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Диджитал-кастинг продлится до 30 апреля, сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации МКИ, Zhuldyzdy zhol 2025 — уникальный телевизионный проект, который впервые запускается в Казахстане, объединяя молодых музыкантов со всей страны. Он предоставляет участникам беспрецедентные возможности для самореализации, вдохновляя новое поколение артистов.

«Одним из ключевых этапов проекта станет творческий лагерь, где молодые артисты смогут пройти профессиональные мастер-классы, работать с наставниками и готовиться к своим ярким выступлениям. В связи с высоким интересом к проекту диджитал-кастинг продлевается до 30 апреля 2025 года», — проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что по всем вопросам можно обратиться на официальную Instagram-страницу проекта. 

#музыка #телевидение #проект #МКИ #кастинг #ZHULDYZDY ZHOL

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