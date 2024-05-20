Мопедист насмерть сбил пешехода в Атырауской области

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что 18 мая в Индерском районе произошло ДТП, в котором мопед сбил пешехода, передает Kazpravda.kz.

"В результате пешеход-подросток скончался в реанимации", - проинформирвали в ДП.

В полиции отметили, что в марте в отношении законного представителя несовершеннолетнего водителя мопеда за совершение правонарушения был составлен административный протокол.

"Однако, несмотря на привлечение к ответственности, подросток продолжал управлять мопедом", - сообщили в департаменте.

В минувшую среду Мажилис приравнял мопеды к механическим транспортным средствам в Казахстане, а также усилил ответственность мопедистов, вплоть до уголовной.