Мопедист насмерть сбил пешехода в Атырауской области
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Подросток скончался в реанимации
В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что 18 мая в Индерском районе произошло ДТП, в котором мопед сбил пешехода, передает Kazpravda.kz.
"В результате пешеход-подросток скончался в реанимации", - проинформирвали в ДП.
В полиции отметили, что в марте в отношении законного представителя несовершеннолетнего водителя мопеда за совершение правонарушения был составлен административный протокол.
"Однако, несмотря на привлечение к ответственности, подросток продолжал управлять мопедом", - сообщили в департаменте.
В минувшую среду Мажилис приравнял мопеды к механическим транспортным средствам в Казахстане, а также усилил ответственность мопедистов, вплоть до уголовной.