За употребление наркотиков и алкоголя мопедистов будут лишать прав – депутат

Раньше мопедистов не привлекали к ответственности
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе относительно принятых поправок по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, сообщила, что за употребление наркотических веществ и алкоголя мопедистов будут лишать прав, передает корреспондент Kazpravda.kz.
«Теперь будут. Если сейчас человек будет передвигаться на мопеде в состоянии алкогольного опьянения, то он будет отвечать за то, что употреблял алкоголь в общественном месте. Есть соответствующая статья. Как только вступят в силу предлагаемые нормы, мопедист становится полноценным водителем транспортного средства и отвечает по статье за вождение в нетрезвом виде», - пояснила депутат.
Смышляева подчеркнула, что ответственность будет наступать вплоть до уголовной.
«Это справедливо. Они такие же участники дорожного движения. Для многих сейчас мопеды стали некоторым выходом - если ты планируешь употребить спиртные напитки, то можешь передвигаться на мопеде, и тебе за это ничего не будет. Это неправильно, потому что человек за рулем мопеда - такой же участник дорожного движения, и он должен быть сконцентрированным, иметь трезвый ум, как и любой другой водитель», - отметила депутат.