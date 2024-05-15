За употребление наркотиков и алкоголя мопедистов будут лишать прав – депутат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе относительно принятых поправок по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, сообщила, что за употребление наркотических веществ и алкоголя мопедистов будут лишать прав, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Теперь будут. Если сейчас человек будет передвигаться на мопеде в состоянии алкогольного опьянения, то он будет отвечать за то, что употреблял алкоголь в общественном месте. Есть соответствующая статья. Как только вступят в силу предлагаемые нормы, мопедист становится полноценным водителем транспортного средства и отвечает по статье за вождение в нетрезвом виде», - пояснила депутат.

Смышляева подчеркнула, что ответственность будет наступать вплоть до уголовной.