О роли религии как ресурса, способного формировать общие этические ценности, необходимые для устойчивого развития, межкультурного диалога и согласия в полиэтничных и поликонфессиональных обществах, мы поговорили с руководителем Центра сравнительных политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Айдаром Амребаевым. – Айдар Молдашович, благодаря атмосфере толерантности Казахстан стал площадкой для проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий. Какие факторы способствовали ее формированию – исторические традиции, религиозное многообразие или политическая воля? – Формирование интеллектуальных и духовных традиций на территории Казахстана – достаточно сложный процесс. На разных этапах истории мы наблюдали различные модели религиозных верований, ценностных ориентиров, которые причудливым образом сочетались в Великой степи. В числе других экспертов я работал над рецензией монографии по истории Казахстана во времена Золотой Орды. Один из ее разделов посвящен исламу и охватывает период влияния монголов на развитие духовности в центре Евразии. С советских времен мы привыкли рассматривать нашествие монголов как прямую угрозу, которая уничтожала все и всех на своем пути. Сегодня же, когда существуют альтернативные мнения о контексте и влиянии тех или иных событий в историческом разрезе, многие ученые предлагают более широкий спектр исследований в данной сфере. Так вот мы можем утверждать, что многосоставное и мультикультурное сообщество Золотой Орды достаточно терпимо относилось к различным религиозным конфессиям и учениям, существовавшим на ее территории. В ставке хана всегда могли находиться представители разных религий, свободно осуществлять миссионерскую деятельность, и это никаким образом не преследовалось. Принятие ханом Берке ислама тоже сопровождалось достаточно свободным отношением и к другим религиозным направлениям. Благодаря, в том числе, и этой исключительной толерантности впоследствии на осколках Золотой Орды оформились и окрепли целые государства. Например, становление казахского кочевого государства было напрямую связано с выбором собственной модели идентичности со своим ценностным набором и верой. Доказан исторический факт, что одновременно на территории Золотой Орды в центре Евразии мирно сосуществовали различные племенные государственные образования с разными духовными приоритетами, мирно уживались христианские церкви, ислам, иудейские религиозные общины, буддийские сообщества. Например, тот же калмыцкий этнос в качестве своей духовной идентичности избрал буддизм. Говоря о более близком периоде нашей национальной истории, можно вспомнить подход лидеров партии «Алаш» к вопросам религиозной идентичности. Они достаточно терпимо относились к представителям разных конфессий. Известно, что их политическая программа провозглашала свободу вероисповедания. На современном этапе – после обретения суверенитета и возвращения в жизнь общества духовных традиций – мы тоже наблюдаем достаточно сложное взаимодействие религиозных адептов не только разных конфессий, но и, например, внутри самой исламской уммы. Обретя независимость, Казахстан провозгласил себя светским государством, в то же время приняв религиозную свободу и толерантность как базовые принципы формирования духовно-религиозного пространства страны. – Можно ли сказать, что обретение национального суверенитета, собственной культурной идентичности сопровождалось возрождением интереса людей к религиям в поисках консолидирующей морально-нравственной основы для полиэтничного народа в пределах единого государства? – Можно рассматривать религию как способ духовной самоорганизации личности, поиск идеалов правды, добра, этических ценностей. Ведь светское государство не всегда может охватить в полном объеме весь спектр духовных проявлений человека, но оно может определить цивилизованные границы, в рамках которых определенную роль в самосознании людей занимает религия. После долгих лет государственного атеизма люди испытывали естественную потребность в ценностях духовного плана. На этот поиск самоопределения наложился период первых экономических преобразований в Казахстане, когда рыночные реформы после привычного государственного патернализма буквально выбивали привычную духовно-нравственную основу существования из-под ног. Эти условия создали предпосылки для естественного поиска духовного начала, смысла человеческого существования. А религия в этом плане дает достаточно широкие возможности. И в этой ситуации отрадно то, что государственная власть в Казахстане проявила, я бы сказал, особую деликатность, предоставив своим гражданам все возможности для поиска новой идентичности. Имея в виду наш полиэтничный состав населения с разными культурными предпочтениями, языковыми, духовными традициями, вполне объективной основой для консолидации общества на государственном уровне выступила идея веротерпимости и толерантности. Выбор демократического пути развития предполагал отделение религии от государства, и это отражено в Основном законе страны. При этом наше законодательство предоставляет возможности для отправления своих духовных потребностей всеми гражданами государства. Это очень важная ценность – право для каждого гражданина принять то или иное вероучение или не верить вовсе. В международной практике это является одним из ключевых прав человека. При этом отмечу, что Республика Казахстан традиционно представляет собой «обитель ханафитского суннитского ислама и православного христианства», что, кстати, записано в нашем законе, посвященном религиозным вопросам. Но это нисколько не ограничивает свободу религиозного выбора граждан. – Казахстан – светское государство, как и большинство стран евразийского пространства. Как, на Ваш взгляд, должна выглядеть эффективная модель партнерства государства и религиозных институтов в реализации программ устойчивого развития? – В Казахстане с первых лет независимости была сформирована своя уникальная платформа – модель, сочетающая светский характер государства с уважением к многообразию духовной идентичности. С одной стороны, у нас сложилась атмосфера межконфессиональной терпимости, особенно между крупнейшими религиозными традициями – исламом и христианством. С другой – государственная политика в религиозной сфере была и остается демократичной, деликатной и внимательной к потребностям граждан. Важно подчеркнуть, что государство не стремилось «огосударствить» религиозные организации или вмешиваться в их внутренние дела. Это позволило конфессиям сформировать собственную идентичность в казахстанском контексте. При этом каждая из них имеет свои особенности: например, Римско-католическая церковь Казахстана сохраняет связь с Ватиканом, а Русская православная церковь – с Московским патриархатом. В исламском пространстве представлены различные течения – сунниты, шииты, ханафитский мазхаб матуридистской школы тесно переплетен с последователями популярной среди народа суфийской традиции Ходжи Ахмеда Ясауи. Все это делает религиозную карту Казахстана мозаичной и требует от государства глубокого понимания нюансов, бережного отношения к чувствам верующих. В ответ на сложившиеся тенденции было обновлено законодательство, четко закрепившее светский статус государства и определившее рамки взаимодействия с религиозными институтами. Казахстанская модель, на мой взгляд, заключается в том, что государство охраняет свою конституционную светскость, но при этом создает все условия для свободного развития религиозных организаций и поиска гражданами своего пути к Богу. Закон также регулирует вопросы регистрации религиозных объединений, минимального числа участников, формы отправления культов – все это сделано с уважением к чувствам как верующих, так и неверующих. Такая модель демонстрирует внимательное отношение к разным форматам духовной идентичности. Особенность казахстанского подхода – в стремлении к межнациональному и межконфессиональному согласию, который был выбран с первых дней независимости. Таким образом, казахстанская модель партнерства государства и религиозных институтов – это пример деликатного баланса между светскостью и духовной свободой, между правом и уважением, между стабильностью и открытостью. Именно такой подход способен стать основой для реализации программ устойчивого развития в условиях сложного и многослойного мира. – Какова роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий в расширении глобального межконфессионального диалога, особенно в период обострения международных конфликтов, появления новых очагов конфронтаций? – Сегодня мир переживает действительно сложный период экономической, политической и культурной турбулентности. В этих условиях создание площадки, где представители разных религиозных конфессий могут вести диалог, высказывать свои озабоченности, идеи о том, как должен формироваться современный мировой порядок, имеет огромное значение. В Астане встречаются представители самых разных религиозных организаций и конфессий, даже тех, которые не относятся к Казахстану, не имеют здесь своих духовных исторических корней. Но эти лидеры приезжают сюда, чтобы обсудить актуальные вопросы, найти взаимопонимание и общие решения. Безусловно, духовные дискуссии – это не только поиск высоких истин, но и важный инструмент формирования культурных и морально-нравственных ориентиров, столь необходимых современному обществу. Именно поэтому религиозные лидеры, обладая высоким авторитетом, могут сыграть ключевую роль в решении прикладных задач, таких как изменение климата, экологическое воспитание, преодоление социальной напряженности и миграционные вызовы. Когда пастырь или духовный наставник сам служит примером гармоничного отношения к миру – не только к людям, но и к природе, – его слово обретает особую силу. Во всех религиозных доктринах заложена идея бережного отношения к окружающей среде, и это может стать основой для экологического просвещения, особенно среди молодежи. Религиозные авторитеты способны говорить о ценности природы не как о ресурсе, а как о даре свыше, который требует уважения и заботы. Также важно, чтобы религиозные деятели участвовали в формировании атмосферы миролюбия и солидарности. В условиях агрессивного виртуального пространства, где дети сталкиваются с контентом, размывающим границы добра и зла, духовные лидеры могут предложить ясные ориентиры, основанные на этических добродетелях: уважении к старшим, заботе о младших, почтении к женщине, принятию культурного многообразия. Кроме того, религиозные доктрины могут способствовать укреплению гражданской ответственности – уважению к государству и власти как институтам, реализующим интересы большинства. Это особенно важно для стабильности и согласия в обществе. Сегодня религия – не только личный выбор, но и важный общественный ресурс. В условиях глобальной турбулентности духовные лидеры способны предложить моральные ориентиры, необходимые для устойчивого развития, межкультурного диалога и консолидации общества. Таким образом, съезд в Астане – это возможность выработать общие подходы к решению актуальных гуманитарных проблем через призму нравственности, толерантности и идеи общего дома, где каждый человек – часть единого целого, сообщества людей с общими заботами и надеждами. #Астана #религии #Съезд лидеров