Фото: Сенат

Президент страны подчеркнул, что сильные села – залог благополучия и процветания всей страны, а положение дел на селе является вопросом стратегической важности, поскольку «корни нашего народа – в ауле».

Глава государства отметил масштабную трансформацию политической системы, которая реализуется с 2019 года, включая внедрение прямых выборов сельских акимов.

Это стало ключевым элементом масштабных политических преобразований, направленных на модернизацию системы государственного управления на местах. Президент страны подчеркнул, что эти реформы привели к «историческому повороту» на селе.

Реформа осуществлялась постепенно, начиная с 2021 года, в результате избрано более 2300 акимов. Глава государства позитивно оценил результаты проведенных преобразований на сельском уровне, указав на достаточно высокий уровень доверия населения к избранным руководителям – 84%, и подтвердил, что процесс прямых выборов сельских акимов будет продолжен.

По вопросу выборов районных акимов Глава государства поручил Правительству совместно с Парламентом проанализировать результаты выборов 52 районных акимов и тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности на этом уровне, подчеркнув, что главная цель – положительные изменения на местном уровне, а не формальное проведение выборов.

В практическом плане для достижения целей по развитию сельских территорий и укреплению местного самоуправления были поставлены ключевые задачи, требующие законодательной и организационной проработки.

В первую очередь, для повышения качества управления Президент страны поручил обратить особое внимание на компетентность акимов, улучшать их управленческие навыки, и адаптировать для этого образовательные программы. Как было подчеркнуто, акимы должны быть квалифицированными специалистами, способными эффективно осуществлять общегосударственные преобразования на местном уровне. В этой связи Агентству по делам государственной службы совместно с профильным министерством поручено адаптировать программу «Государственное и местное управление» в вузах и развивать компетенции акимов и будущих кандидатов на эти позиции.

Глава государства отметил и необходимость усиления полномочий акимов аулов, которые должны быть предельно конкретными, четкими и исключать расплывчатые положения. В этой связи поручено Правительству и Агентству по делам государственной службы в месячный срок провести детальный анализ с целью выявления непрофильных, дублирующих и недостающих полномочий и внести предложения по их корректировке или перераспределению. Необходимо решить и вопрос доступа сельских акимов к государственным базам данных. Кроме того, следует рассмотреть вопрос о статусе сельских акимов в системе государственной службы и улучшать условия работы работников сельских акиматов.

Серьезное внимание Глава государства уделил повышению ответственности акимов. Для этого на законодательном уровне требуется закрепить норму об обязательной регулярной отчетности акимов перед избирателями о выполнении предвыборной программы. Необходимо продумать механизмы прекращения их полномочий, не исполняющих должным образом свои обязанности. В целом акимы должны руководствоваться концепцией «Слышащего государства», оперативно и качественно решая вопросы граждан, особенно по вопросам сельской инфраструктуры. Правительству поручено оказывать необходимое содействие в этом направлении.

В этом контексте особое значение приобретает повышение эффективности бюджетов четвертого уровня. Необходимо укрепить бюджеты сельских акимов, которые в данное время недофинансированы. Правительству поручено рассмотреть возможность применения принципа «плати налоги там, где работаешь и получаешь доходы», предусмотрев зачисление определенной доли имущественного и индивидуального подоходного налогов юридических лиц в бюджеты четвертого уровня. Кроме того, необходимо обеспечить поступление части экологических штрафов. Правительству также поручено проработать вопросы установления лимитов на изъятия между уровнями местных бюджетов, а также обеспечить цифровизацию сельских районов как приоритетную задачу.

Особое внимание было уделено вопросу поддержки предпринимательства на селе. Глава государства поручил активизировать работу по развитию сельскохозяйственных кооперативов, чтобы они стали действенной опорой сельской экономики. Поручено максимально задействовать потенциал социально-предпринимательских корпораций, трансформировав их в полноценный институт развития, а их ресурсы и программу «Ауыл – ел бесігі» направить на совершенствование инфраструктуры, необходимой для сельского бизнеса. Правительству поручено разработать конкретные предложения по приданию нового импульса развитию сельской экономике и сельских территорий.

В завершение Глава государства поднял вопрос о парламентской реформе, предусматривающей переход к однопалатному Парламенту. Эта инициатива является логическим продолжением последовательного курса Президента страны на строительство Справедливого Казахстана. Глава государства еще раз подчеркнул, что столь значимая реформа должна пройти открытое и всестороннее обсуждение в обществе, а итоговое решение будет принято на общенациональном референдуме с учетом мнения всего населения.

В целом диалог-платформа с участием Президента страны ознаменовала собой переход к новому этапу развития сельских территорий через повышение эффективности деятельности местных акимов и возможностей бюджетов четвертого уровня. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев четко обозначил, что реформы должны быть взвешенными и нацеленными на конкретный результат, а главная задача акимов – повышение качества жизни и благосостояния населения.

Важно подчеркнуть, что выполнение поставленных задач требует консолидированных усилий Правительства, Парламента, местных властей, политических партий и активных граждан.

Уверен, что благодаря совместной работе и единству, мы выполним все задачи, поставленные Главой государства по динамичному, качественному и устойчивому развитию аула и сельских территорий как основы благополучия нашей страны.