Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени руководства КГД

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, сообщения рассылаются через WhatsApp, SMS и соцсети.

«КГД МФ РК рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять деньги, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений», – говорится в официальной информации.

В этой связи в КГД призвали казахстанцев доверять только официальным источникам.