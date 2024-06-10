Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени руководства КГД
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Сотрудники госоргана предупреждают казахстанцев об уловках интернет-мошенников, сообщает Kazpravda.kz
Как уточняется, сообщения рассылаются через WhatsApp, SMS и соцсети.
«КГД МФ РК рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять деньги, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений», – говорится в официальной информации.
В этой связи в КГД призвали казахстанцев доверять только официальным источникам.