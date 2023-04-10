Мост между цивилизациями

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Мухит Асанбаев, главный эксперт КИСИ при Президенте РК

Формирование азербайджанской модели мультикультурализма следует рассматривать в русле государственной политики, родоначальником которой стал Гейдар Алиев.

Расположенный на стыке Востока и Запада, Азербайджан с древнейших времен играл роль моста в развитии экономичес­ких и культурных связей между различными цивилизациями – зоро­астрийским Ираном, христианской Европой, мусульманской Азией. В особенности следует отметить пустившие здесь корни толерант­ность к различным религиозным учениям и в целом многовековой опыт мирного сосуществования в рамках мультикультурализма.

Сохранившиеся в Азербайджане средневековые христианские церкви древней Кавказской Албании тоже являются уникальным примером мультикультурализма. Уважение к инородным памятникам и святыням было всегда присуще как для Исламского халифата, неотъемлемой частью которого были азербайджанские земли, так и господствовавшим на этих землях сельджукам – предкам нынешних азербайджанцев.

Если мусульмане того времени относились довольно лояльно к христианам, называя их «людьми писания», то сельджуки финансировали церкви из казны. Эта политика не изменилась и в период господства в Азербайджане более поздних тюркских династий, что позволило албанским культовым сооружениям с главной церковью в монастыре Гандзасар в Карабахе функционировать вплоть до середины XIX века.

Более ранний пласт культуры, дошедший из глубины веков в виде сохранившегося наследия огнепоклонников времен Заратуштры, указывает, насколько устоявшимися являются истоки здешнего мультикультурализма.

Придя к власти в начале 1990-х годов, когда страна не раз оказывалась на грани гражданской войны и хаоса, Гейдар Алиев неустанно призывал общественность страны к культивированию толерантности и взаимоуважения. Выступая на публичных мероприятиях и диалоговых площадках страны, он, по сути, сподвигнул государство и общество к активной институционализации мультикультурализма в общественно-политическое пространство.

В дальнейшем эти начинания послужили основой для проводимой ныне в Азербайджанской Республике государственной политики мультикультурализма. Для данной цели были учреждены разные институты в области регулирования государственно-религиозных отношений, среди которых можно отметить создание в 2001 году Государственного Комитета по работе с религиозными организациями.

Законодательное оформление мультикультурализма как государственной политики было необходимым велением времени для полиэтнического государства, коим Азербайджанская Республика не переставала быть даже в периоды военного противостояния с соседней Арменией и острых политических кризисов в стране.

Достаточно отметить, что помимо самих азербайджанцев, в стране и поныне проживают представители различных этнических и религиозных меньшинств – удины, ингилойцы, лезгины, талыши, таты и другие. Для них всех Азербайджан является исторической родиной.

Кроме этнокультурных меньшинств, на территории Азербайджана проживают также курды, евреи, греки, немцы, татары, русские, беларусы, украинцы. Только в Баку действует свыше 20 различных культурных общин: русских, украинцев, курдов, лакцев, лезгин, славян, татов, татар, грузин, ингилойцев, талышей, авар, турок-ахыска, европейских и горских евреев, грузинских евреев, немцев, греков.

Знаменитые же поселения горских евреев в Красной Слободе, молокан в селе Ивановка, удин в селе Нидж и Хыналык стали и вовсе широко известными за пределами Азербайджана.

Компактные этнокультурные поселения существуют и в других уголках страны. И все они являются неотъемлемой частью азербайджанского общества. В таких местах в начальных классах преподается родной язык, издаются учебные программы и пособия на соответствующих языках, выпускаются сборники стихов и народного фольклора. На родном языке издается художественная литература, выходят газеты и журналы, функционируют государственные национальные театры и коллективы художественной самодеятельности.

Господствующее в Азербайджане толерантное отношение к самобытной культуре проживающих в стране этнических групп, а также различным местным традициям запечатлено на исторических памятниках материальной и духовной культуры.

В целях охраны материальных памятников культуры в исторических краеведческих музеях Астаринского, Загатальского, Казахского, Губинского и других районов организуются экспозиции, отражающие наследие и традиции этнических меньшинств, проживающих на этих землях. В библиотеках проводятся презентации книг представителей нацменьшинств.

Мультикультурализм как неотъемлемая часть государственной политики активно и последовательно продвигается нынешним руководством страны. В ноябре 2009 года был организован форум «Межрелигиозный диалог: от взаимопонимания к совместному сотрудничеству». В апреле 2010-го состоялся Саммит религиозных лидеров мира в Баку, а в 2011-м и 2013 годах Азербайджан чествовал у себя участников 1-го и 2-го международных форумов по межкультурному диалогу.

В Азербайджане всегда существовал открытый диалог между государством и местным населением, с представителями разных этнических меньшинств, и эта традиция продолжается по сей день.

В 2014 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ «О создании Международного центра мультикультурализма в Баку». Деятельность данной структуры направлена на защиту толерантности, культурного, религиозного и лингвистического разнообразия в соответствии с азербайджанской моделью мультикультурализма.

Значимыми событиями в рамках данного центра стало проведение 3-го, 4-го и 5-го международных форумов по «Межкультурному диалогу» соответственно в 2015, 2017 и 2019 годах с партнерским участием в них ряда международных авторитетных организаций, таких как Альянс Цивилизаций ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Северно-Южный Центр Европейского Совета, Всемирная Туристическая Организация ООН.

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