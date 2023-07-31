Моя вода – мое богатство

«Да, да», – сочувственно сказала я, но моего сочувствия подруга не услышала, ибо в этот ­момент ей позвонили по телефону, и она прервала мытье посуды, чтобы поговорить. Разговор, видимо, был важный и конфиденциальный, так как подруга вышла в другую комнату.

И не выключила воду. Шумным водопадом вода бездарно текла и текла в канализацию, пока моя подруга вела свой неспешный разговор по телефону. Не выдержав, я подскочила к раковине и перекрыла кран.

«Так вот, возвращаясь к тарифам, сколько можно повышать, у людей и так денег нет, ой, воду ты отключила», – вернувшись, сказала подруга, недовольная моим самоуправством в чужой кухне.

Ага, я. И спросила, стоят ли у нее счетчики на воду. Подруга ответила утвердительно, но причинно-следственных связей между «ниагарским водопадом» на ее кухне, подорожавшим тарифом и счетчиком не провела. Поэтому я начала рассказ о том, что за одну минуту из крана вытекает 12 литров воды. О том, что вода – это бесценный невозоб­новляемый ресурс. О том, что перед Казахстаном уже зримо стоит проблема водного дефицита. И что, по мнению экс­пертов, вполне может наступить время, когда пресная вода будет стоить дороже нефти.

Этот аргумент был самым убедительным для подруги. На лице ее отражались недоумение и одновременно мучительный мыслительный процесс, в ходе которого она, как я полагаю, пыталась понять – как это вода дороже нефти???

А вот так.

«А почему государство не принимает меры?» – справедливо спросила подруга.

«А почему ты не экономишь воду?» – справедливо спросила я.

Мы много говорим о том, что государство должно, обязано. Да, должно. Наверное, пришла пора задуматься о том, чтобы создать отдельное «водное» ведомство. И запретить автомойки с использованием водопроводной воды. И пора менять гидроинфраструктуру в наших домах и квартирах, чтобы как в Японии, где в туалете используются только стоки внутренней канализации. Недавно мой знакомый случайно узнал, сколько вырабатывает воды обычный кондиционер. В установленном в доме моего друга охладителе воздуха вышла из строя дренажная трубка, он, пока искал запчасти, присоединил шланг и спустил его в пятилитровую канистру. И, как результат, практически ежедневно пять литров воды! А представьте, сколько этой воды вырабатывается по всему городу, сколько у больших кондиционеров и систем? Пить ее, конечно, нельзя, но как техническую, например, для полива, почему бы нет? Может, уже в следующем году заложить в бюджете деньги не на смену в наших городах хороших бордюров на хорошие, а на реконструкцию водоснабжающей системы и подумать над сбором дождевой воды, как это делает Израиль?

Но лично я не буду ждать, пока государство примет меры, как требует моя подруга. Я решила экономить воду. Точнее, пользоваться рационально. Воду от умывания собираю в таз, потом ее использую для унитаза. Когда принимаю душ, выключаю в то время, как намыливаюсь. Когда чищу зубы, включаю, когда полоскаю. Я экономлю живительную влагу, а бонус – экономия в оплате за воду.

Это нам и нашим детям, а не какому-то незримому «государству» жить в этой стране. Это мне, а не какому-то «государству» завтра не будет хватать воды. Каждый на своем уровне, в своей квартире просто обязан экологично относиться к воде. И никаких «ниагарских водопадов» из наших кранов.