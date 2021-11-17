Муж зарезал жену в Алматы

В Алматы в ходе семейной ссоры погибла 34-летняя женщина, которая получила ножевые ранения, несовместимые с жизнью, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Департамент полиции города.
По подозрению в убийстве по "горячим следам" был задержан супруг.
«Орудие убийства - нож - изъято и приобщено к материалам уголовного дела. Инцидент зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 99 части 1 УК РК», – сообщил начальник Управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Дидар Аханов.
Подозреваемому, по статье 99 УК РК, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Он водворен в изолятор временного содержания.