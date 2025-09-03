В Астане мужчина обокрал квартиру знакомых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Скрин с видео МВД

Полицейские за двое суток раскрыли квартирную кражу. В полицию обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже денежных средств и четырех золотых колец из ее квартиры. Общий ущерб потерпевшая оценила в 1,5 млн тенге.

Выяснилось, что пока жильцы были на работе, их квартиру обворовал их 38-летний знакомый. Мужчина выжидал удобного момента: сделал дубликат ключа, убедившись, что дома никого нет, под видом курьера проник в квартиру. Кража была совершена днем, никто из соседей не заметил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги злоумышленник успел потратить, а золотые украшения изъяты в качестве вещественных доказательств.