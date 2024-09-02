Мужчина с ножом ворвался в одну из мечетей Астаны
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На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей города неизвестный угрожает прихожанам, передает Kazpravda.kz
Инцидент прокомментировали в ДП Астаны.
«На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. У него изъяли нож кустарного производства», – детализировали в правоохранительных органах.
В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года, добавили в полиции.