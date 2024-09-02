Мужчина с ножом ворвался в одну из мечетей Астаны

Происшествия , Столица
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Дана Аменова
корреспондент

На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей города неизвестный угрожает прихожанам, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент прокомментировали в ДП Астаны.

«На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. У него изъяли нож кустарного производства», – детализировали в правоохранительных органах.

В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года, добавили в полиции.

#Астана #нападение #мечеть #мужчина #нож

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