Мужчина с ножом ворвался в одну из мечетей Астаны

На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей города неизвестный угрожает прихожанам, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент прокомментировали в ДП Астаны.

«На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. У него изъяли нож кустарного производства», – детализировали в правоохранительных органах.

В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года, добавили в полиции.