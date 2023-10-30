Мужчина выиграл миллион долларов благодаря бутерброду с курицей

Житель США зашел позавтракать в кафе и выиграл миллион долларов в лотерею, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: fotoxcom.ru

Житель США выиграл миллион долларов благодаря кофе и бутерброду с курицей. Об этом сообщает UPI.

Карлос Гутьеррес из города Сентервилл, штат Вирджиния, зашел в кафе Lee's Sandwiches позавтракать перед работой. Пока мужчина ждал заказ, он заметил в зале автомат по продаже билетов лотереи Powerball.

От нечего делать Гутьеррес решил купить билет на вечерний розыгрыш. На следующий день американец зашел в то же кафе, и сотрудники сказали, что кто-то из их клиентов выиграл вчера один миллион долларов. Вскоре выяснилось, что миллионером стал именно он.

Гутьеррес рассказал, что сразу же почувствовал, что выиграл. Когда сотрудники кафе сказали ему об удачливом клиенте, он подумал: «Возможно, это я».

Мужчина заявил, что потратит приз на развитие бизнеса.