Задержанный был вовлечен в организацию незаконного оборота психотропных веществ через интернет, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДП Костанайской области

Полицейские задержали мужчину прямо на улице города из-за его подозрительного поведения. При личном досмотре у него были обнаружены два свёртка, обмотанные изолентой, с веществом растительного происхождения и характерным запахом. Ещё десять аналогичных свёртков находились в полиэтиленовом пакете.

Стражам порядка задержанный рассказал интересную историю: в противоправную деятельность он был вовлечен через один из Telegram-каналов, используемых для организации незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Онлайн-формат показался мужчине легким способом для заработка, вот только на деле привёл к уголовной ответственности.

В ходе проведенной судебно-химической экспертизы установила, что изъятое вещество общей массой около 20 граммов является психотропным веществом — плодовыми телами грибов, содержащих псилоцин.

По признакам незаконного изготовления и переработки наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.