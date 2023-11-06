Мужчину задержали по подозрению в изнасиловании ребёнка в Алматинской области

Его арестовали на два месяца

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские Алматинской области задержали подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении малолетней девочки, передает Kazpravda.kz.

По информации начальника ДП Алматинской области Бауржана Аленова, 1 ноября в полицию Жамбылского района поступило сообщение от 44-летней местной жительницы села Аксенгир о том, что в октябре неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении её дочери.

Данный факт незамедлительно зарегистрировали в районной полиции по ч. 4 ст. 121 УК РК.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый 1974 г. р. Задержанный санкцией суда арестован на два месяца, на время проведения досудебного расследования. Ведётся следствие", – сообщил Аленов.

Напомним, в Алматинской области 3 октября 2023 года задержали подозреваемого в изнасиловании 3-летней девочки. Позже полиция установила причастность 40-летнего мужчины к изнасилованию сестры-близняшки девочки. Также арестована жена подозреваемого, которая является родной бабушкой пострадавших девочек.

Ранее мужчина признался в изнасиловании детей в Туркестанской области.