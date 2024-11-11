МВД обратилось к казахстанским водителям

На трассах столицы, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай, где наблюдается нестабильная погода, стражи порядка круглосуточно помогают водителям и пассажирам
В связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов страны Министерство внутренних дел РК обратилось к участникам дорожного движения c рекомендациями и предупреждением, передает Kazpravda.kz
«Из-за метели и гололеда могут возникнуть опасные ситуации на дорогах. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности всех участников движения настоятельно призываем вас соблюдать ПДД.
Учитывая ухудшение видимости, просим не превышать скорость.
Не совершайте резких маневров и соблюдайте безопасную дистанцию. Водителям надо быть предельно внимательными при появлении пешеходов.
Важно проверить техническое состояние вашего автомобиля, установить зимние шины, которые обеспечат необходимое сцепление с дорогой.
В случае резкого ухудшения погодных условий избегайте поездок на дальние расстояния.
Следите за SMS-оповещениями и информацией на официальных источниках!
Помните, что соблюдение правил дорожного движения — это залог вашей безопасности.
В случае аварийных ситуаций или задержки движения немедленно сообщайте о происшествиях в службы экстренной помощи по номеру 112 и полицию по номеру 102», – напомнили сотрудники полиции.
В ведомстве также отметили, что тщательное соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий.