МВД предупредило казахстанцев за границей о новом виде мошенничества

Мошенничество,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Уже имели место случаи обмана граждан РК в Корее, Китае и США

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тысячи казахстанцев находятся за границей на учебе или работе. Они создают Telegram и WhatsApp-чаты для соотечественников, где обмениваются информацией и помогают друг другу. МВД предупреждает, что этим могут воспользоваться мошенники, сообщает Kazpravda.kz

Подключаясь к таким чатам, злоумышленники позиционируют себя как казахстанцы и предлагают услуги обмена валюты на более выгодных условиях, чем обычно.

Не связывая желающих поменять деньги напрямую, мошенники предоставляют потерпевшим реквизиты занимающихся продажей криптовалюты, или дропперов.

Получив деньги якобы для обмена валюты, они удаляют переписки и выходят из чатов. Уже имели место случаи обмана граждан РК в Корее, Китае и США.

«Призываем граждан быть бдительными и не принимать сомнительные предложения», — заявили в министерстве.

Напомним, ранее Нацбанк вновь обратился к гражданам из-за активизации телефонных мошенников. 

#мошенничество #МВД #предупреждение #казахстанцы

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