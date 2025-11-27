По оперативным данным, один из участников группы использовал разрешение на обработку леса, как прикрытие для незаконной вырубки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Костанайской области пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконной заготовке и реализации древесины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По оперативным данным, один из участников группы, получивший на аукционе право на обработку участка лесного фонда, использовал это разрешение как прикрытие для незаконной вырубки. Установлено, что фигуранты заготавливали древесину породы “сосна” и ее дальнейшую реализацию через подконтрольные каналы.

В рамках следственных действий изъяты спецтехника, транспортные средства, заготовленная древесина, а также документация, связанная с оборотом сырья и его вырубкой. В полицию доставлены 20 фигурантов, среди которых предполагаемые организаторы, исполнители и посредники.

Получены показания и собраны доказательства, подтверждающие существование незаконной схемы. По данному факту проводится досудебное расследование.

