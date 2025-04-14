В Бишкеке спустя 13 лет задержали казахстанца, разыскиваемого за изнасилование

Криминал
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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» по задержанию лиц, находящихся в розыске, а также поиску без вести пропавших проведено в соответствии с достигнутой договоренностью между МВД и странами СНГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, благодаря сотрудничеству с Главным управлением уголовного розыска МВД Российской Федерации в Сочи задержан 22-летний казахстанец, бежавший в Россию после совершения ряда интернет-мошенничеств на территории области Жетісу.

В сотрудничестве с МВД Кыргызстана в Бишкеке задержан 39-летний казахстанец, разыскиваемый более 13 лет за совершение группового изнасилования в Жамбылской области.

Оперативно-розыскной группой ДП Павлодарской области совместно с российскими коллегами в Грозном задержан 52-летний мужчина, который в 1996 году в группе лиц совершил разбойное нападение в селе Бобровка Павлодарской области на местного жителя.

На территории Кордайского района Жамбылской области полиция нашла 47-летнего гражданина Узбекистана, который скрывался после убийства своей супруги.

В столице пойманы  58-летний гражданин Германии, разыскиваемый Интерполом за совершение мошенничества в особо крупном размере в Гамбурге, и 33-летний гражданин Турции, которого искали за покушение на жизнь человека.

В Байзакском районе жамбылскими полицейскими за торговлю людьми задержан 46-летний гражданин соседней страны, которого разыскивали с января 2009 года.

В ходе ОПМ задержано почти 300 преступников, установлено местонахождение 56 без вести пропавших, в том числе 10 несовершеннолетних. 

#полиция #розыск #МВД

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