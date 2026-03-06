МВК приняла решения по экспорту говядины и импорту яиц

141

Требования к экспортерам говядины для получения квоты смягчат, а на импорт куриных яиц будет введен запрет на полгода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшем в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрен ряд ключевых вопросов, влияющих на продовольственную и экономическую безопасность страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Запрет на экспорт картофеля вводить не будут

С учетом значительной стабилизации цен на внутреннем рынке и наличия достаточных запасов принято решение о нецелесообразности введения временных ограничений на экспорт картофеля.

Требования к экспортерам говядины для получения квоты будут смягчены

Действующий механизм распределения квот предусматривает ряд требований, включая наличие собственной откормочной площадки не менее чем на 5 тыс. голов и собственного мясокомбината. При принятии решения участники МВК также приняли во внимание Комплексный план развития животноводства, утвержденный Правительством. Документ предусматривает увеличение поголовья крупного рогатого скота с 7,9 млн до 12 млн голов, а также расширение экспортного потенциала и открытие новых рынков сбыта казахстанской говядины. Министерство сельского хозяйства внесет соответствующие изменения в действующие правила распределения квот.

В то же время, в целях сохранения маточного поголовья и обеспечения отечественных перерабатывающих предприятий сырьем, принято решение о продлении запрета на вывоз из Казахстана маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также бычков КРС, в том числе в государства – члены ЕАЭС.

На шесть месяцев будет введен запрет на импорт куриных яиц, в том числе из стран ЕАЭС

В настоящее время в Казахстане действует 70 птицефабрик, из них 34 – яичного направления, 29 – мясного и 7 – племенной репродукции. По итогам 2025 года производство куриных пищевых яиц увеличилось на 2,4% и составило 4 568,5 млн штук. Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства достигает 98%. Соответствующий приказ будет принят Министерством сельского хозяйства.

Также рассмотрен вопрос о целесообразности введения запрета на импорт из третьих стран комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна. В ходе обсуждения были заслушаны позиции отечественных производителей комплектующих, производителей локомотивов и потребителей, в том числе АО «КТЖ».

По итогам обсуждения принято решение о нецелесообразности введения ограничений на импорт. Вместе с тем АО «Казакстан темир жолы» поручено обеспечить приоритет закупок комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна у отечественных производителей.

#экспорт #импорт #яйца #говядина

