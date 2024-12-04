Мы не дадим зарегулировать помощь приютам для бездомных животных – депутат

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Айдарбек Ходжаназаров, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, пообещал, что благотворительная помощь от граждан приютам для бездомных животных не будет зарегулирована, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Журналисты напомнили, что сейчас обсуждается вопрос регулирования процедур оказания благотворительной помощи, в этой связи представители СМИ высказали опасение, что это может привести к закрытию приютов для бездомных животных, так как они осуществляют свою деятельность исключительно на донаты от неравнодушных граждан. 

«Мы не дадим просто так задушить питомники, которые еле-еле выживают. Они, по сути, берут на себя функцию гуманного отношения к животными.  На сегодняшний день кто является локомотивом гуманного отношения к животным? Это не правительство, а волонтеры и донаты людей с добрым сердцем, которые не могут смотреть на такое жесткое отношение. Я не дам зарегулировать питомники так, чтобы они дальше не могли существовать», - сказал депутат.

Ранее он высказал свою позицию по поводу эвтаназии и массового отстрела животных, а также прокомментировал резонансное убийство пса Пшона в Атырау, который стал известным во время паводков. Пес помогал таскать мешки с песком. 

#мажилис #мнение #животные

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