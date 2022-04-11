Заместитель Госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея подтвердила поддержку Соединенными Штатами Америки политической повестки Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Узра Зея сообщила, что США и Казахстан отмечают 30-летие двусторонних отношений.

«Я хотела бы подтвердить нашу приверженность укреплению взаимоотношений с Казахстаном. У нас достаточно конструктивный диалог. Также хотела бы отметить поддержку США политической повестки Токаева, которая была объявлена 16 марта. Казахстан критически важен в наших целях в продвижении стабильной и процветающей Центральной Азии, где независимые государства могут преследовать свои суверенные интересы с партнерами, которых они выбирают», - сказала она.