Фото: Facebook

«Это абсурд, который бьёт по экономике, перевозчикам и людям. Ко мне всё чаще обращаются перевозчики со всей страны, особенно в последнее время - легальные пассажирские компании, которые работают по лицензии, платят налоги и ежедневно перевозят тысячи людей между городами Казахстана. Пока мы решали вопросы с нашими международными перевозчиками, где удалось навести порядок и защитить интересы казахстанских водителей, — появилась внутренняя проблема, не менее серьёзная. Теперь под удар попали все перевозчики — и грузовые, и пассажирские», - написал мажилисмен в соцсети.

Все новые трассы Казахстана проектируются с расчётной нагрузкой до 13 тонн на ось. Так указано в проектно-сметных документациях, и именно под это закладываются огромные расходы — на покрытие, щебёночную подушку, цемент, асфальт и прочие материалы. Но эксплуатационные нормы ограничивают движение до 10 тонн на ось. Возникает вопрос: зачем строить дороги на 13 тонн, если по ним запрещено ездить тяжелее 10?

«Это не просто цифра. Три тонны на ось - это около 30 % недогрузки. И здесь нет ни одного чёткого обоснования: почему именно 30 %, а не 25, не 20 и не 10? Откуда взята эта цифра, если в строительных нормативах заложена прочность на 13 т, а эксплуатационно разрешено лишь 10 т?», - задает вопрос депутат.

Каждое такое ограничение - это недовезённая продукция, которая сразу ложится в калькуляцию себестоимости. Если грузовик имеет три оси, он недовозит до 9–10 тонн груза при каждом рейсе. Эти 10 тонн - это товары, оборудование, продукты, стройматериалы, которые могли бы ехать одной машиной, а не двумя.

По мнению депутата, если бы разрешили движение с расчётной нагрузкой 13 тонн, себестоимость перевозок и, как следствие, цены на товары были бы ниже. Сегодня же искусственные ограничения разгоняют инфляцию и снижают конкурентоспособность казахстанских перевозчиков. Эта же норма «10 тонн на ось» распространяется и на пассажирские автобусы.

«Возьмём обычный 49-местный междугородний автобус: каждый пассажир весит в среднем 85–90 кг, плюс 30–35 кг багажа. Даже при штатной загрузке одна из осей автобуса будет превышать 10-тонную нагрузку. В результате штраф получают легальные перевозчики, которые работают по лицензии, соблюдают нормы, платят налоги и конечно оказывает услуги тем, кто себе не может позволить такси, поезд или самолет. Это удар по тем, кто обеспечивает безопасные и стабильные пассажирские маршруты. А нелегальные перевозчики, как мини бусы, у которых нет страховок и техосмотра, наоборот, продолжают работать без ограничений. Так мы подрываем доверие к закону и создаём неравные условия на рынке», - продолжил мажилисмен.

В последние месяцы перевозчики массово жалуются на автоматические арки взвешивания. Они измеряют нагрузку на каждую ось — ведущие и ведомые — в онлайн-режиме и сразу формируют штрафы. Многие водители отмечают, что эти арки часто дают ошибки, особенно на неровных участках, при разнице давления в шинах или при изменении скорости. Даже исправные машины с документами о допустимом весе получают штрафы. В ряде регионов после обращений перевозчиков работу таких комплексов уже временно приостанавливали, признавая наличие ошибок.

«Мы строим дороги «на 13 т», но эксплуатируем только «на 10 т». Это - прямой перерасход средств (сотни млрд тенге). Не принимаю доводы о «запасе прочности»: если он действительно существует, пусть объяснят, почему именно 30 %, а не другая цифра», - подчеркнул депутат.

Грузовики и автобусы штрафуются даже там, где дороги фактически выдерживают больший вес, особенно на участках I категории, которые уже построены по новым нормативам. Ссылки на то, что «не вся сеть I категория» — несостоятельны: новая магистральная сеть уже введена, и эти ограничения просто не соответствуют техническим возможностям дорог. Аргумент о “межгосударственных соглашениях” не применим.

«Да, могут сказать, что у соседей те же лимиты, но мы сейчас говорим не о международных перевозках, а о внутреннем движении по дорогам Казахстана. И здесь мы вправе устанавливать свои параметры, если наши дороги проектируются и строятся под 13 тонн», - продолжил депутат.

По словам мажилисмена, если дороги действительно рассчитаны на 13 тонн значит, нужно разрешить движение с соответствующей нагрузкой. А если боятся, что покрытие не выдержит - значит, нас обманывают при строительстве. Пора перестать строить «с запасом на бумаге» и ограничивать в реальности.

«Или дороги — действительно 13-тонные, или всё это — 13-тонная иллюзия за счёт бюджета и граждан», - написал депутат в соцсети Facebook.

Министерству транспорта стоит пересмотреть действующие лимиты для дорог I категории и устранить нормативное противоречие между проектной и эксплуатационной нагрузки.