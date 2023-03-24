Темпы ввода жилья в эксплуатацию значительно снизились в Казахстане

Спад показателей отмечен впервые за 13 лет. В 2023 году прогнозируется дальнейшее сокращение объемов.

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Более 15,4 млн квадратных метров жилья было сдано в эксплуатацию в прошлом году, что на 1,5 млн меньше, чем в предыдущем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

«В 2022 году рынок жилищного строительства развивался в период продолжающегося кризиса. За январь-декабрь 2022 года в эксплуатацию было введено 37,7 тыс. единиц жилых зданий – на 13,1% меньше, чем в предыдущем году», – говорится в сообщении.

По словам аналитиков, показатели снижаются впервые с 2009 года.

Так, общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане уменьшилась с 16,9 млн кв. в 2021 году до 15,4 млн кв. м в 2022 году.

Уменьшение темпов ввода в эксплуатацию жилья аналитики связывают с ростом цен на стройматериалы, сложности с их импортом и логистикой, а также нехваткой инженерной инфраструктуры.

«В 2023 году прогнозируется дальнейшее сокращение объемов жилстроя и уход с рынка финансово нестабильных застройщиков», – говорится в сообщении.