На 4 млн тенге нарушений совершил астанчанин с подложными номерами

В Нур-Султане за управление с подложными государственными номерами задержан водитель автомашины марки "Мерседес", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
"Установлено,что мужчина, управляя автомобилем без водительских прав, совершил нарушения ПДД на сумму более четырех миллионов тенге. Водитель по всем нарушениям был уведомлен на месте", - говорится в информации.
Полицейскими в отношении водителя за вождение без прав возбуждено административное производство по статье 612 части 4 КР КобАП, наложен штраф в размере 30 МРП на сумму 83 340 тенге.
Также, в отношении 27-летнего водителя за управление автомашиной с несоответствующими требованиями стандарта номерными знаками возбуждено административное производство по статье 590 части 4 КР КобАП.
Материал направлен в Специализированный административный суд города Нур-Султан, для принятия процессуального решения. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.
"Установлено,что мужчина, управляя автомобилем без водительских прав, совершил нарушения ПДД на сумму более четырех миллионов тенге. Водитель по всем нарушениям был уведомлен на месте", - говорится в информации.
Полицейскими в отношении водителя за вождение без прав возбуждено административное производство по статье 612 части 4 КР КобАП, наложен штраф в размере 30 МРП на сумму 83 340 тенге.
Также, в отношении 27-летнего водителя за управление автомашиной с несоответствующими требованиями стандарта номерными знаками возбуждено административное производство по статье 590 части 4 КР КобАП.
Материал направлен в Специализированный административный суд города Нур-Султан, для принятия процессуального решения. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.