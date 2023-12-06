На 43 млн проштрафились из-за медприборов учреждения для детей в Казахстане

87 учреждений для детей оштрафовали в Казахстане из-за неповеренных приборов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК

Фото: пресс-служба КТРМ Минторговли РК

Комплексные проверки департаменты комитета технического регулирования и метрологии и прокуратура провели в медико-социальных учреждениях, детдомах, школах-интернатах, сезонных и круглогодичных детских лагерях.

Нарушения законодательства в сфере обеспечения единства измерений при размещении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с инвалидностью, выявили в 87 учреждениях.

«Обнаружено, что на объектах отсутствует необходимый сертификат о поверке для 2 157 медицинских приборов, включая тонометры, весы, ростомеры, термометры и электрокардиографы. С августа по ноябрь текущего года 87 учреждений привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на 43 007 700 тенге», – проинформировали в ведомстве.