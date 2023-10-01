На Атырауском НПЗ ведутся планово-предупредительные работы

Фото: сайт АО "КазМунайГаз"

Сегодня на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы, сообщает официальный сайт АО «КазМунайГаз».

Проведение планово-предупредительных работ (ППР) является ежегодной процедурой, проводимой на заводе с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и повышения эффективности производства.

«В период ППР запланирован комплекс мероприятий по техническому освидетельствованию, ревизии, экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов. Процесс пропарки аппаратов будет проводиться в закрытой системе, что исключит возможность попадания в атмосферу выбросов смеси паров и углеводородов. Преобразованная в жидкость паровая смесь будет направляться в дренажную систему. Как предприятие, заинтересованное в улучшении экологического климата города Атырау, ТОО «АНПЗ» предпримет все меры для минимизации риска выделения в атмосферу вредных веществ», – говорится в сообщении компании.

При этом производство и отгрузка основных видов нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с согласованным планом Минэнерго.

«Также планируется провести работу по увеличению производства отдельных видов ГСМ на других НПЗ КМГ. Указанные меры направлены прежде всего для удовлетворения нужд социально значимых секторов экономики, в том числе для отгрузки сельхозтоваропроизводителям в период проведения осенне-полевых работ, а также для стабилизации ситуации на внутреннем рынке», – отметил в «КазМунайГаз».

Накопленный запас нефтепродуктов на начало планово-предупредительных работ в резервуарах завода составит: автобензин – 36 тыс. тонн, дизельное топливо – 32 тыс. тонн, авиатопливо – 7,4 тыс.тонн. Кроме того, в октябре запланирована выработка дополнительных 16 тыс. тонн автобензина и 28 тыс. тонн дизельного топлива.

Выход предприятия на стабильный режим планируется осуществить до первой декады ноября 2023 года.