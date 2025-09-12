На Бали объявили ЧП из-за наводнений

Власти Бали объявили чрезвычайное положение (ЧП) сроком на одну неделю в связи с потопами на острове, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Накануне сообщалось, что, по меньшей мере, шесть человек погибли в результате наводнений на индонезийском Бали.

«В целях оперативной ликвидации последствий сильных ливневых дождей 9–10 сентября <...> Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями и правительство провинции Бали объявили чрезвычайное положение сроком на одну неделю», - говорится в сообщении Национального центра данных, информации и коммуникаций о стихийных бедствиях страны.

«Это бедствие вызвало глубокую скорбь: 18 человек погибли, двое пропали без вести», — заявил глава Национального центра данных, информации и коммуникаций о стихийных бедствиях Абдул Мухари.

«Правительство провинции Бали подтвердило период чрезвычайного реагирования, который продлится до 17 сентября», - добавил руководитель центра.

Он также отметил, что это самое крупное наводнение за последние пять-десять лет, хотя в этом месяце на Бали должен был быть сухой сезон.

Причиной природного катаклизма стали проливные дожди, обрушившиеся на остров во вторник вечером. Сильнее всех пострадала провинциальная столица Денпасар, а также округа Джембрана, Гианьяр, Клункунг, Бадунг и Табанан.

В некоторых районах уровень воды поднялся до полутора метров. Линии электропередачи получили повреждения, а частные дома оказались подтоплены. Сотни людей эвакуировались в школы, храмы и другие общественные учреждения.

 

