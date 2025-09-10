В результате наводнений шесть человек погибли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Непрерывные дожди спровоцировали наводнения на индонезийском острове. При этом четыре человека погибли в результате обрушения двух зданий. Еще двое местных жителей погибли и 85 были эвакуированы в районе Джимбарана.

По последним данным, доступ к международному аэропорту острова был ограничен, так как по дорогам могут передвигаться только грузовики. Уточняется, что на место происшествия отправлено около 200 спасателей.

8 сентября в Индонезии вулкан выбросил пепел на высоту почти 4 км., а 4 сентября мощное извержение вулкана произошло на Гавайях.