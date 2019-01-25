

Часы Судного дня впервые появились на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. За 70 лет существования часов стрелки на них меняли свое положение 23 раза. Дальше всего – на 17 минут – стрелки были отодвинуты в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны. В последние годы стрелки переводят только вперед.



Стрелка Часов Судного дня была установлена в двух минутах от ядерной катастрофы год назад. Тогда ее передвинули ближе к концу света на 30 секунд. Этому способствовали обострение отношений между США и КНДР. Так близко к полуночи, которая символизирует момент ядерного катаклизма, они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.