Часы Судного дня впервые появились на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. За 70 лет существования часов стрелки на них меняли свое положение 23 раза. Дальше всего – на 17 минут – стрелки были отодвинуты в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны. В последние годы стрелки переводят только вперед.