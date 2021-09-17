На какие последствия жалуются перенесшие COVID-19 люди

В реабилитации нуждаются все переболевшие ковидной инфекцией. КВИ в любом случае имеет последствия для организма, поэтому разработаны методики реабилитации после перенесенной инфекции, передает Kazpravda.kz
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Последствия коронавируса, как утверждает врач-инфекционист городской клинической больницы № 5 Ольга Антипова, могут быть самыми разными, в том числе невыраженными и практически незаметными. В этом и кроется опасность, поскольку пропущенное осложнение может впоследствии принести большие проблемы для здоровья. Именно поэтому переболевшим необходимо после выписки обращаться к лечащему врачу-терапевту.
– Реабилитация назначается даже пациентам, перенесшим инфекцию в легкой форме, но проводится в домашних условиях, – сообщила врач. – Это простые упражнения дыхательной гимнастики, прогулки на свежем воздухе, диета. После средней и тяжелой степени заболевания пациентов направляют в отделения реабилитации. Например, у нас в больнице есть отделение, где проводятся циклы физиотерапии и гимнастики.
Кроме этих методик для полного выздоровления переболевших коронавирусом применяют электрофорез на нижнюю часть грудной клетки, который оказывает противовоспалительный эффект, проводится виброакустический аппаратный массаж. Эти процедуры рекомендуется принимать в течение 5–7 дней. В постковидном восстановлении также показано санаторное лечение. К примеру, пациентов, приписанных к городской клинической больнице № 5, направляют на реабилитацию в санаторий «Каменское плато».
Однако любые реабилитационные методики, по мнению Ольги Антиповой, будут проигрывать элементарным способам профилактики, поскольку заболевание очень опасное и несет за собой много последствий. Вот почему борьба с ним основывается прежде всего на соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
– Даже в легкой или бессимптомной форме заболевание может повлечь за собой последствия, – предупреждает доктор. – Такие пациенты в 30% случаев жалуются на утомляемость, нарушение сна, повышенную потливость и чаще всего на постоянную усталость. Нет ни одного органа в организме, который не поражал бы вирус, и в первую очередь это сосудистая система, в том числе проблемы свертываемости крови.
Постковидный синдром, то есть состояние с выраженными последствиями для физического и психологического здоровья, может длиться от недели и до полугода. Причем реабилитация часто бывает необходима переболевшим детям.
– С ноября 2020 года в нашей больнице на лечении находились 380 детей. Тяжелых среди них мы не наблюдали, поэтому реабилитация проходила на дому, после осмотра педиатра, – рассказывает специалист. – Родителям и детям объясняли, как выполнять дыхательную гимнастику, врач-реабилитолог специально сняла ролик, в котором показывается, как правильно выполнять упражнения.
Инфекционист считает, что сейчас все врачи должны стремиться к полному восстановлению переболевших коронавирусной инфекцией. Вместе с особенностями проявления, течения и последствий нового заболевания приходится учитывать и то обстоятельство, что при терапии таких больных используются сильнодействующие препараты, которые могут оказывать воздействие на почки, печень и сердце. Имеют значение и фоновые заболевания, которые протекали вместе с коронавирусом.
Но все-таки Ольга Антипова считает, что шансы полного восстановления здоровья у постковидных пациентов достаточно высокие. Но есть еще более надежный способ справиться с опасностями – попросту не заболеть.
Врач сообщает, что вакцины не только помогают перенести заболевание коронавирусом в легкой форме, но и защищают от постковидного синдрома. Это касается любой из известных сейчас вакцин – они работают одинаково.
– Их действие заключается в настройке и подготовке защитных сил организма – его иммунной системы – к распознаванию и отражению атаки определенных вирусов и бактерий, – напоминает Ольга Антипова. – Впоследствии при встрече с болезнетворными возбудителями организм сразу же мобилизует силы для их уничтожения и тем самым предотвращает болезнь.
Доктор напомнила, что в Казахстане в настоящее время используются два типа вакцин: инактивированного типа – Hayat-Vax, QazVac, КоронаВак, Vero Cell и векторного – Спутник-V. В каждой поликлинике работают прививочные кабинеты, продолжают принимать и в пунктах вакцинации, размещенных в торговых центрах и на рынках.
– Все пункты вакцинации оснащены холодильным оборудованием с соответствующим температурным режимом в зависимости от вида вакцин: от плюс 2°С до плюс 8°С для инактивированных вакцин и минус 18°С и ниже для векторной вакцины, – рассказала Ольга Антипова.
Протокол проведения вакцинации не изменился с первых дней прививочной кампании. Перед процедурой проводится опрос, заполняется анкета. Обязательный осмотр врача включает измерение температуры тела, сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления и сбор эпидемиологического анамнеза. Анализируя все данные, врач решает вопрос о допуске к проведению вакцинации.
– Да, мы видим, что некоторые люди заболевают после прививки, но их небольшое количество и они болеют легко. Поэтому призываю всех вакцинироваться. Не добившись коллективного иммунитета, мы никогда не справимся с пандемией, – заключила инфекционист.