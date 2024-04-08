На линии огня

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Сергей Наговицын

Офицеры-преподаватели на высоком уровне поддерживают подготовку наших танкистов

фото Юрия Беккера

Под рев мощных моторов многотонная махина блестящими на солнце гусеницами прокручивает под собой степь, поднимая клубы пыли и швыряя за собой куски спрессованной почвы. Справа и слева на расстоя­нии метрах в двухстах степь бороздят еще два механических монстра.

Спустя каких-то десять-пятнадцать секунд за долю мгновения на конце ствола возникает огненный шар размером, в три раза превышающим самого железного монстра, затем следует гулкий хлопок. Мощная техника погружается в большое облако пыли, которое тут же подхватывает ветер и сносит в сторону. Следом еще выстрел, но уже с другой стороны, потом еще и еще. Техника отползла уже на приличное расстояние, где-то далеко впереди, возмущениями вздыбленного выстрелами грунта, видны следы попаданий, и с ощутимой задержкой доносится металлический лязг от пораженных мишеней.

– Первый, есть попадание. Цель поражена. Второй, есть попадание. Третий, цель поражена, – не замолкает в рубке на вышке танковой директрисы голос оператора полигона.

Как нам рассказали, в прошлом году была проведена реконструкция танкового тира и теперь действия экипажей, поражение мишеней можно отслеживать непосредственно на мониторе, но все равно за всеми действиями в оптику наблюдает старший преподаватель Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова Сергей Коробков.

– Огневая подготовка является одним из основных предметов боевой подготовки и частью полевой выучки курсантов, – объясняет начальник кафедры огневой подготовки полковник Аскар Майлыбаев. – Она учит военнослужащих умению вести меткий огонь на все дальности и в быстром темпе. Высокое огневое мастерство достигается в процессе профессиональной подготовки и совершенствуется в ходе боевого слаживания подразделений. Упражнения стрельб из танка позволят проверить не только качество приобретенных курсантами теоретических знаний, но и общий уровень готовности курсантов выпускного курса. Также оценить и повысить мастерство курсантов третьего и второго курсов.

Для курсантов это не просто показательные учения, а реальный экзамен, на сдачу которого они прибывают задолго до начала выполнения поставленной перед ними задачи. Готовят учебные места, технику. Руководитель доводит до всех участников общие требования, вводит тактическую обстановку, после чего проверяет знания условий предстоящего упражнения, меры безопасности, после чего определяется стреляющая группа, которая расходится по учебным местам. Далее по команде курсанты получают боеприпасы, и командирам экипажей объясняют особенности выполнения поставленной задачи. По готовности командир стреляющей группы ставит задачу непосредственно взводу.

Дальше уже начинается непосредственная работа. Экипажи загружают боекомплект, причем должны уложиться по времени, указанному в нормативах. По команде «к бою» занимают свои места в танках, переводят вооружение с походного на боевое положение и, дождавшись сигнала, выдвигаются на рубеж. В это время оператор поднимает тяжелые мишени – танк (мишень № 12). Цель может оказаться на дистанции от 1 600 до 1 800 метров. Экипажам необходимо определить свои цели, установить дальность и за 1 минуту 20 секунд трижды их поразить. Но на этом упражнение не заканчивается, после тяжелых мишеней появляется движущаяся мишень № 17 – БЗО ПТУР на автомобиле, которую необходимо поразить из пулемета. Ну и это не все, следом появляется ручной противотанковый гранатомет на дальности от 600 до 900 метров. И только поразив все мишени, экипажи выходят на рубеж прекращения огня.

Пока курсанты четвертого курса сдают свой экзамен, третий курс отрабатывает навыки по обслуживанию тяжелой техники. Проходя мимо, мы не удержались, чтобы не задать еще вчерашним мальчишкам вопрос – а играет ли кто из них в «танки» онлайн на компьютере в свободное время? После недолгой заминки вверх были подняты несколько рук.

– Я играю класса с восьмого, – немного смущаясь, признается Тилеуберды Турашев. – Разница, конечно же, невероятная, одно дело – сидеть за монитором, считать фраги через визор симулятора, и совершенно другое – чувствовать мощь машины, знать ее наизусть, обслуживать. В игре столько моментов, которые практически невозможны в условиях реального боя, и наоборот – когда ты управляешь машиной – ты ее чувствуешь. Иногда после какой-нибудь игры просто хочется сказать другим игрокам, вы на настоящем танке такое попробуйте вытворить. Конечно же, приходится сдерживаться, ведь изнутри совершенно другие эмоции.

– Я с детства мечтал стать танкистом, – вступает в разговор Елдос Игибай. – Хотел управлять боевой техникой, ведь танк – это сила и мощь. Когда я нахожусь в танке, я чувствую себя, словно управляю движущейся крепостью. Каждый из нас в будущем командир танка, это и наводчик, и механик, и водитель. Нас обучают так, чтобы мы по прибытии на место несения службы после окончания училища могли сами с нуля обучить солдат срочной службы.

В завязавшемся разговоре курсанты рассказали, что стараются учиться на «хорошо» и «отлично», а служба в армии для многих из них не только призвание, но и следование династии. Служить Родине – это почет, тем более служить офицером.

По завершении упражнения преподаватели с нескрываемой гордостью отметили мастерство и высокий уровень подготовки курсантов. Ведь в ходе штатной стрельбы им удалось продемонстрировать не только свои умения в корректировке огня, в ведении разведки целей и решении огневых задач, но и тем самым в очередной раз подтвердить качество преподавания в институте.

#армия #военная подготовка #курсанты #танкисты #танки

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