О модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры доложили в правительстве

О ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону и реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов на заседании Правительства доложил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

По его словам, в текущем году финансирование ремонтных работ на электростанциях увеличено на 9%. Кроме того, предусмотрены средства в рамках Национального проекта МЭКС. Запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины, работы уже ведутся на 29 объектах генерации. На электрических сетях отремонтировано 1,2 тыс. км линий и 54 подстанции.

План по тепловым сетям составляет 377 км, к работам приступят после завершения испытаний. Для поддержки темпов модернизации из резерва Правительства 7 регионам выделяется 25,4 млрд тенге; средства уже получили Восточно-Казахстанская область, области Жетысу и Абай.

«Национальным проектом в текущем году предусмотрена модернизация 130 км тепловых и 10 490 км электрических сетей на общую сумму 626,8 млрд тенге. Основной задачей является снижение потерь и износа на сетях, а также поддержка отечественных товаропроизводителей», — подчеркнул Сунгат Есимханов.

Особое внимание уделено критическим объектам: в Риддере ремонтируют котлы № 5 и 6, а также 12 участков теплосетей, в Семее – ТЭЦ-1 и котельные, а в Талдыкоргане продолжается строительство новой квартальной котельной. По данным министерства, на сегодня все работы ведутся по графику, отставаний не зафиксировано.

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на ситуации с модернизацией теплоэлектроцентралей, отметив, что пять ТЭЦ все еще остаются в «красной зоне».

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов доложил, что в «красной зоне» остаются пять теплоэлектроцентралей: ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК» в Мангистауской области, ТЭЦ-1 ГКП «Теплокоммунэнерго» в области Абай, Уральская ТЭЦ АО «Жайыктеплоэнерго» в Западно-Казахстанской области, ТЭЦ ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» в Кызылординской области, ТЭЦ АО «Таразэнергоцентр» в Жамбылской области.

По его словам, по каждой станции утверждены планы работ совместно с акиматами, ремонтная кампания находится на еженедельном контроле Комитета энергонадзора, а объем финансирования увеличен на 40%. При этом Сунгат Есимханов сообщил, что при сохранении текущих темпов все объекты планируется вывести из «красной зоны» до конца года.