На новом этапе

Об этом в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. А еще вся республика узнала, что бывший Дворец культуры фосфорников и прилегающая к нему парковая зона переданы в городскую коммунальную собственность. За счет частных инвестиций начата разработка проекта реконструкции непосредственно здания и сквера с уникальными фонтанами, отделанными мозаикой.

Эти два факта, а еще заботу о чистоте и благоустройстве города аким Шымкента включил в копилку добрых дел, которые удалось сделать для горожан за три месяца, на протяжении которых он занимает эту должность.

Габит Сыздыкбеков рассказал, как изменился Шымкент за пять лет, прожитых в статусе города республиканского значения, как проекты развития городской среды помогают запустить экономику, какие насущные проблемы первостепенны для местной исполнительной власти.

В числе приоритетов – оздоровление экологической обстановки, развитие дорожной и инженерной инфраструктуры, улучшение пассажирских перевозок, привлечение инвестиций и обеспечение горожан постоянными рабочими местами. А их понадобится очень много, учитывая, что Шымкент – быстрорастущий город, население которого перевалило за 1 млн 213 тыс. человек. И судя по демографическим прогнозам специалистов АО «Центр развития трудовых ресурсов», в ближайшие семь лет численность жителей мегаполиса увеличится до 1,5 млн человек, или на 22,2%.

Драйвером роста экономики Шымкента является инвестиционная привлекательность, сочетающая в себе демографический фактор, мягкий климат и гео­графическое положение города. Наиболее эффективный способ для решения проблемы занятос­ти – привлечение инвес­тиций. Габит Сыздыкбеков отметил, что за последние четыре года в социально-экономическое развитие Шымкента привлечено 1,5 трлн тенге, троекратно вырос объем инвестиций.

За 10 месяцев года инвестиции в мегаполис увеличились на 22%. По итогам года планируется довести темпы роста экономики до 4,2%.

– В ближайшие пять лет мы планируем привлечь 6 триллио­нов тенге инвестиций, – заявил Габит Сыздыкбеков. – У нас есть четкий план работы в этом нап­равлении. Уже сформирован пул из 229 инвестиционных проектов на общую сумму в 1,7 триллиона тенге. В приоритете – развитие обрабатывающей промышленнос­ти, здравоохранения, сельского хозяйства, строи­тельство жилья. Именно в эти отрасли планируется направить наиболее крупные инвестиции.

Шымкентцев выгодно отличают предприимчивость и деловая активность, что сказывается на развитии малого и среднего бизнеса. Сейчас в Шымкенте доля бизнеса в валовом региональном продукте достигла 50%.

Неудивительно, что спрос на меры поддержки предпринимательства в городе очень высок. Уже в нынешнем году в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства выделено 20 млрд тенге, за отчетный период поддержано более 3 тыс. проектов на общую сумму 16 млрд тенге.

Именно следствием поддержки со стороны государства объясняется тот факт, что за последнюю пятилетку удвоилось количество активно работающих предпринимателей, превысив 131 тыс. С одной стороны, это стимулирует повышение деловой культуры граждан, а с другой – обеспечивает работой более трети жителей города.

Развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, как и создание комфортных условий для населения, напрямую зависит от инженерной инфраструктуры. Этот вопрос также находится под контролем местной исполнительной власти.

На карте города становится все меньше и меньше жилых массивов, присоединенных к Шымкенту после расширения территории города, население которых вынужденно обходится без коммунальных благ. До конца года для жителей целого ряда таких населенных пунктов будет завершено строительство водопроводов, систем электро- и газоснабжения. В результате общий уровень обеспеченности канализацией достигнет 65%, природным газом – 96%, питьевой водой – 99%.

Проблема энергоснабжения до конца текущего года решится полностью, чего не скажешь об освещении городских улиц. Габит Сыздыкбеков отметил, что действительно из более чем четырех тысяч улиц мегаполиса освещено лишь 520. Поэтому в будущем году на монтаж осветительных приборов из городского бюджета выделят в десять раз больше денег.

Аким заверил, что в следующем году будет освещено более 1 000 улиц. Ночное освещение важно для безопасности города. Не случайно эту проблему поднимают горожане, особенно, живущие в отдаленных мик­рорайонах. Следующим шагом развития окраинных жилых массивов станет проведение широкомасштабной работы по благоустройству, строительству детских и спортивных площадок, инфраструктурных объектов образования и культурного досуга.

Осуществление ряда крупных проектов транспортной инфраструктуры приблизит эти жилые массивы к центру города. Реконструкция автомобильной дороги А-2, строительство Южного и Восточного обхода, продолжения проспекта Кунае­ва, соединяющего маршруты Ташкент – Алматы – Туркестан с центром города уже в работе, и местные жители с нетерпением ждут окончания этих проектов. Кроме всего прочего, это позволит горожанам без проблем добираться на работу и с работы на общественном транспорте, не прибегая к услугам такси, как это нередко приходится делать сейчас.

Среди прочего Шымкент славится темпами жилищного строи­тельства. Количество жилых квадратных метров, сдаваемых в эксплуатацию, растет из года в год. Правда, не всегда новоселы рады новым квартирам, учитывая многочисленные недоделки и некачественное строительство.

Габит Сыздыкбеков не стал скрывать, что к застройщикам много претензий, честно рассказав, что выявлено более полусотни объектов, включая социальные объекты и многоэтажные дома в микрорайонах «Бозарык» и «Туран», качество строительства которых не отвечает предъяв­ляемым требованиям. В итоге пять строительных компаний оштрафованы в общей сложнос­ти на 100 млн тенге. На рассмот­рении в судах находятся иски о внесении их в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

Строительство некачественного жилья недопустимо, и власть намерена ужесточить спрос с подрядчиков, иначе жилищный вопрос в городе не решить. Сейчас в Шымкенте более 51 тыс. человек зарегистрировано в очереди на социальное жилье, еще около 175 тыс. граждан – на жилье кредитное.

До конца года будет введен в эксплуатацию рекордный объем жилья – 1 млн 75 тыс. квадратных метров. И каждый горожанин мечтает жить в теплом, комфорт­ном и благоустроенном доме, который будет украшением и гордостью мегаполиса.