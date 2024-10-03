На пути к нулевым выбросам

Экономика
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Новая АЭС «Барака» в ОАЭ удовлетворит около четверти энергопотребности страны

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В марте этого года в ОАЭ ввели в эксплуатацию четвертый энергоблок АЭС «Барака». Как сообщает Эмиратская корпорация по атомной энергии ENEC (Emirates Nuclear Energy Corporation), это событие стало важным этапом на пути реализации страной энергетической стратегии достижения нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году, в соответствии с глобальной инициативой Net Zero.

Отметим, что данный проект включает в себя, как уже сказано, четыре энергоблока с реакторами APR-1400 южнокорейского дизайна и разработки. Строительство первого блока началось в 2012 году, а упомянутого четвертого блока – в 2015 году. Первый блок заработал в апреле 2021 года, последующие – второй и третий – в марте и сентябре 2022 года. Однако коммерческая эксплуа­тация началась в феврале 2023 года. К слову, Федеральное управление по ядерному регулированию (FANR) ОАЭ выдало лицензию на эксплуа­тацию блока № 4 в ноябре 2023 года и в настоящее время объявило, что оператор выполнил все нормативные требования для начала запуска.

Энергоблок № 4 имеет установленную мощность 1 400 мВт и вместе с остальными тремя реакторами сможет производить до 5,6 ГВт, удовлетворяя около четверти потребности ОАЭ в электроэнергии.

– Мы гордимся этим значимым шагом, который подтверждает лидерство ОАЭ на Ближнем Востоке в области эксплуатации коммерческих ядерных реакторов, – сказал генеральный директор ENEC Мохаммед аль-Хаммади. – Подключение четвертого блока – это большой шаг к полной коммерческой эксплуатации всех блоков, что позволит ежегодно вырабатывать большие объемы чистой электроэнергии, способствуя развитию нашей экономики с нулевыми выбросами углекислого газа и снижению выбросов в других отраслях.

Стоит отметить, что, по словам представителей ENEC, с каждым новым блоком процесс подключения к сети становится быстрее. Это свидетельствует о важности последовательного строительства и накопления опыта. Опираясь на успехи данного проекта, ENEC планирует развивать не только АЭС большой мощности, но и перс­пективные малые модульные реакторы и микрореакторы.

Применение данных технологий выходит далеко за рамки энергетического использования атомной энергии и позволит, например, опреснять воду из Персидского залива.

#казахстан #АЭС #ОАЭ #атомная энергетика #атом #Барака

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