Рядовой Национальной гвардии Алихан Медеуулы служит в воинской части 6679 регионального командования «Шығыс» в Павлодаре. Формально он срочник. По сути – явление. Его голос трудно спутать: он густ, как чай из медного самовара, четок, как чеканка, и чист, как утро над степью в августе. Но главное – он звучит на родном казахском языке так, как будто этот язык вернулся к себе домой. Не случайно сослуживцы сравнивают Алихана Медеуулы с народным артис­том Ануарбеком Байжанбаевым – и это не преувеличение.

Выразительная подача, четкая дикция, уникальный тембр – голос Алихана звучит на торжественных мероприя­тиях. Он просто зачитывает тексты, но получается так, что каждое его выс­тупление – как настоящее искусство, которое нельзя забыть.

Не всякий человек, даже с хорошей дикцией, может придать словам вес. Когда Алихан начинает говорить, казахский язык звучит не просто красиво, а величественно. Его тембр – гус­той, теплый, словно тень от саксаула в знойный день. Интонация точная, как шаг часового. А произношение – будто шлифовано самой природой.

Это не сценический пафос. Это органичность. Это родное. Устами Алихана государственный язык будто набирает силу. В его голосе чувствуется уважение и к каждому слову, и к памяти предков. Слушая его, хочется не просто понимать казахский – на нем хочется думать, молиться и мечтать.

Когда Алихан зачитывает присягу, стихотворение или поздравление, его слова не скользят по поверхности – они проникают глубже. Потому что он не просто говорит – он проживает каждую строку. Родной язык в его устах не выглядит формальностью. Он становится тем, чем и должен быть: опорой, сутью, кровью нации.

Ранее похожий отклик вызвал голос диктора Батырхана Сагидоллы, тоже выходца из Национальной гвардии. Но Алихан внес в него свою интонацию: он не просто говорит красиво, он говорит по-настоящему.

Родился Алихан в 2006 году в Каркаралинском районе Карагандинской области. Он старший из четырех детей. Мама Шекер Шынгысова работает помощником воспитателя в детском саду. Отец Арнат Шабатаев – мастер-бурильщик на одном из предприятий корпорации «Казахмыс». Работящие, скромные, настоящие люди. В этой семье казахский язык был не предметом в расписании, а языком сердца и памяти. И потому Алихан с детства впитывал казахский не из учебника, а из живой речи матери, из рассказов отца, из песен по радио.

После школы Алихан поступил в Карагандинский железнодорожный колледж. Учился отлично, окончил с красным дипломом по специальности «помощник машиниста теп­ловоза». Казалось бы, жизнь уже направлена по ровным рельсам: стабильная работа, профессия. Но судьба решила иначе. Он оказался не в кабине тепловоза, а в строю. Не у пульта управления, а у микрофона.

В армии быстро заметили, что этот солдат может не только стоять в карауле, но и вдохновлять взвод одной фразой. Его приглашали вести торжест­венные мероприятия, читать стихи, поздравлять. И каждый раз слушатели – от сослуживцев до офицеров – ощущали нечто большее, чем просто красивую речь. Это был голос, который напоминал, что быть казахом – значит говорить так, чтобы в тебе слышали весь твой род.

Он любит читать, петь, сочинять стихи. Не для сцены, не для лайков – для себя, для души. А когда говорит на казахском, особенно четко, ясно, когда в голосе слышатся аул и степь, хочется встать и слушать, слушать. Потому что так уже давно не говорят.

Командование уважает Алихана за дисциплину, аккуратность и ответственность. Но особенно ценит за его человеческое, духовное начало. В его голосе нет позы, нет самовосхваления, но есть гордость за язык, за народ, за страну.

Сегодня многие говорят о значимости государственного языка, о его статусе. Но важно не только говорить – важно еще и передавать. Алихан Медеуулы – тот, кто передает казахский язык не как обязанность, а как вдохновение. Его речь не просто красива. В ней чувствуется память предков и зов будущего. Язык народа – мост между поколениями, между прошлым и завтрашним Казахстаном.

Национальная гвардия давно уже стала местом, где раскрываются не только мужество и сила, но и таланты. Алихан – очередное яркое тому подтверждение. Если однажды вы услышите его голос в эфире, на телевидении или в Парламенте, то знайте, что начинал он с караула и его голос с самого начала был направлен в ваше сердце...