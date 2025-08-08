На родном казахском гвардеец покоряет сердца людей

Қазақ тілі
66
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В казарме – тишина, как в степи перед грозой. И вдруг звучит голос. Не выкрик, не команда, а ровная, глубокая речь, проникаю­щая в самое сердце…

фото Национальной гвардии РК

Рядовой Национальной гвардии Алихан Медеуулы служит в воинской части 6679 регионального командования «Шығыс» в Павлодаре. Формально он срочник. По сути – явление. Его голос трудно спутать: он густ, как чай из медного самовара, четок, как чеканка, и чист, как утро над степью в августе. Но главное – он звучит на родном казахском языке так, как будто этот язык вернулся к себе домой. Не случайно сослуживцы сравнивают Алихана Медеуулы с народным артис­том Ануарбеком Байжанбаевым – и это не преувеличение.

Выразительная подача, четкая дикция, уникальный тембр – голос Алихана звучит на торжественных мероприя­тиях. Он просто зачитывает тексты, но получается так, что каждое его выс­тупление – как настоящее искусство, которое нельзя забыть.

Не всякий человек, даже с хорошей дикцией, может придать словам вес. Когда Алихан начинает говорить, казахский язык звучит не просто красиво, а величественно. Его тембр – гус­той, теплый, словно тень от саксаула в знойный день. Интонация точная, как шаг часового. А произношение – будто шлифовано самой природой.

Это не сценический пафос. Это органичность. Это родное. Устами Алихана государственный язык будто набирает силу. В его голосе чувствуется уважение и к каждому слову, и к памяти предков. Слушая его, хочется не просто понимать казахский – на нем хочется думать, молиться и мечтать.

Когда Алихан зачитывает присягу, стихотворение или поздравление, его слова не скользят по поверхности – они проникают глубже. Потому что он не просто говорит – он проживает каждую строку. Родной язык в его устах не выглядит формальностью. Он становится тем, чем и должен быть: опорой, сутью, кровью нации.

Ранее похожий отклик вызвал голос диктора Батырхана Сагидоллы, тоже выходца из Национальной гвардии. Но Алихан внес в него свою интонацию: он не просто говорит красиво, он говорит по-настоящему.

Родился Алихан в 2006 году в Каркаралинском районе Карагандинской области. Он старший из четырех детей. Мама Шекер Шынгысова работает помощником воспитателя в детском саду. Отец Арнат Шабатаев – мастер-бурильщик на одном из предприятий корпорации «Казахмыс». Работящие, скромные, настоящие люди. В этой семье казахский язык был не предметом в расписании, а языком сердца и памяти. И потому Алихан с детства впитывал казахский не из учебника, а из живой речи матери, из рассказов отца, из песен по радио.

После школы Алихан поступил в Карагандинский железнодорожный колледж. Учился отлично, окончил с красным дипломом по специальности «помощник машиниста теп­ловоза». Казалось бы, жизнь уже направлена по ровным рельсам: стабильная работа, профессия. Но судьба решила иначе. Он оказался не в кабине тепловоза, а в строю. Не у пульта управления, а у микрофона.

В армии быстро заметили, что этот солдат может не только стоять в карауле, но и вдохновлять взвод одной фразой. Его приглашали вести торжест­венные мероприятия, читать стихи, поздравлять. И каждый раз слушатели – от сослуживцев до офицеров – ощущали нечто большее, чем просто красивую речь. Это был голос, который напоминал, что быть казахом – значит говорить так, чтобы в тебе слышали весь твой род.

Он любит читать, петь, сочинять стихи. Не для сцены, не для лайков – для себя, для души. А когда говорит на казахском, особенно четко, ясно, когда в голосе слышатся аул и степь, хочется встать и слушать, слушать. Потому что так уже давно не говорят.

Командование уважает Алихана за дисциплину, аккуратность и ответственность. Но особенно ценит за его человеческое, духовное начало. В его голосе нет позы, нет самовосхваления, но есть гордость за язык, за народ, за страну.

Сегодня многие говорят о значимости государственного языка, о его статусе. Но важно не только говорить – важно еще и передавать. Алихан Медеуулы – тот, кто передает казахский язык не как обязанность, а как вдохновение. Его речь не просто красива. В ней чувствуется память предков и зов будущего. Язык народа – мост между поколениями, между прошлым и завтрашним Казахстаном.

Национальная гвардия давно уже стала местом, где раскрываются не только мужество и сила, но и таланты. Алихан – очередное яркое тому подтверждение. Если однажды вы услышите его голос в эфире, на телевидении или в Парламенте, то знайте, что начинал он с караула и его голос с самого начала был направлен в ваше сердце...

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Главное – найти подход

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]