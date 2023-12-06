На сегодня государству возвращено активов почти на 1 триллион тенге - генпрокурор Берик Асылов

Об этом он заявил в интервью газете «Казахстанская правда»

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– На сегодня правоохранительными и специальными органами государству возвращено активов почти на 1 триллион тенге, в том числе из-за рубежа – на 589 миллионов долларов США, из них за этот год более чем на 300 миллиардов тенге, в том числе из-за рубежа – свыше 14 миллионов долларов США, - сообщил руководитель главного надзорного ведомства страны Берик Асылов.

По протесту Генпрокуратуры, Верховным судом отменено 36 судебных актов, ранее вынесенных в пользу субъектов олигополий, на сумму 24 миллиарда тенге. Удовлетворено 43 наших иска о возврате незаконно переданных объектов госсобственности в их пользу.

Как сообщил генпрокурор, государству возвращены незаконно приватизированные объекты топливно-энергетического комплекса в системе КТЖ, акции АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения», санаторий «Казахстан», сотни тысяч гектаров земли и другие ценные активы.

По словам Берика Асылова, с этого года деятельность в этом направлении вышла на новый уровень. Принят профильный закон, в системе органов прокуратуры образован Комитет по возврату активов.

Генпрокурор рассказал, что главный надзорный орган страны продолжает совершенствовать методы и подходы по выявлению и возврату выведенных из страны активов, а также отметил, что опыт розыска и возврата преступных капиталов уже имеется. Есть методика поиска таких доходов.

- Еще в 2017 году наши органы присоединились к международным сетям по возврату активов «КАРИН» в Европе, «АРИН» – в Азии и Океании. Для поиска выведенных за рубеж активов и раскрытия незаконных схем будем шире использовать возможности искусственного интеллекта, - отметил Берик Асылов.

По его словам, результаты этой работы во многом зависят от уровня взаимодействия с зарубежными партнерами. Для этого Генпрокуратура постоянно расширяет договорно-правовую базу, укрепляем меж­дународное сотрудничество.

Ранее представитель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры принял участие в работе 91-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола в Австрии, где ознакомился с пилотными проектами по внедрению нового инструмента по поиску и возврату активов — «Серебряный бюллетень» и «Серебряное уведомление».