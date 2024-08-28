На слова и музыку Байсенгира

фото Сагадат Ордашевой

Главной темой для участников конкурса стало творчество Орал-Косая Байсенгира. Его талант многогранен: он пишет стихи, мелодии к песням, участ­вует в айтысах, занимается продюсированием. Выпускник режиссерского отделения Актюбинского культурно-просветительского училища, а затем филологичес­кого факультета университета им. С. Баишева и музыкального факультета государственного университета им. К. Жубанова не останавливается на достигнутом, неустанно расширяет поле деятельности, находится в постоянном творческом поиске. Его творческие заслуги отмечены медалью «Ерен еңбегі үшін». Он отличник культуры РК, обладатель Гран-при республиканского фестиваля «Дала дауысы» в номинации «Фольклор».

Свою творческую деятельность в качестве актера Орал-Косай Байсенгир начал в 1994 году в областном драматическом театре им. Т. Ахтанова. Сегодня он главный редактор областной филармонии им. Г. Жубановой, руководит объединением «Ақтөбе әуендері» при областном Центре народного творчества.

Два дня подряд на сцене городского Дома культуры в творческом состязании участвовали 25 исполнителей. В этом году география участников вышла за рамки региона, интерес к конкурсу проявили представители Актау, Атырау, Костаная, Кызылорды и Уральска. Жюри возглавил председатель Союза композиторов Казах­стана Серикжан Абдинуров, а помогали ему в этом нелегком деле призер международного конкурса «Азия дауысы» Аллаберген Жаксыбаев и обладатель президентской премии «Алтын домбыра» Марат Сарбупеев.

В первый конкурсный день прозвучали песни композитора Байсенгира, во второй день – песни на его стихи. Аккомпанировал молодым вокалистам Оркестр казахских национальных инструментов им. Ахмета Жубанова Актюбинской областной филармонии им. Газизы Жубановой.

Обладателем Гран-при конкурса стал Акниет Боранбай из Уилского района Актюбинской области. Победителю вместе с грамотой вручили 500 тыс. тенге.

– Со временем этот конкурс из регионального может вырасти до республиканского. Об этом говорит интерес к конкурсу исполнителей из других регионов. По выбору победителя у жюри не было разногласий. Акниет Боранбай сумел продемонстрировать свои великолепные вокальные данные, красивый тембр и исполнительскую технику. Также он свободно держится на сцене, что очень важно для певца, – подвел итоги конкурса Аллаберген Жаксыбаев.