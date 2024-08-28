На слова и музыку Байсенгира

Афиша
0
Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Второй региональный конкурс вокалистов «Жем – Сағыздың ән самалы» приурочили к 155-летию города и 85-летию Союза композиторов Казахстана.

фото Сагадат Ордашевой

Главной темой для участников конкурса стало творчество Орал-Косая Байсенгира. Его талант многогранен: он пишет стихи, мелодии к песням, участ­вует в айтысах, занимается продюсированием. Выпускник режиссерского отделения Актюбинского культурно-просветительского училища, а затем филологичес­кого факультета университета им. С. Баишева и музыкального факультета государственного университета им. К. Жубанова не останавливается на достигнутом, неустанно расширяет поле деятельности, находится в постоянном творческом поиске. Его творческие заслуги отмечены медалью «Ерен еңбегі үшін». Он отличник культуры РК, обладатель Гран-при республиканского фестиваля «Дала дауысы» в номинации «Фольклор».

Свою творческую деятельность в качестве актера Орал-Косай Байсенгир начал в 1994 году в областном драматическом театре им. Т. Ахтанова. Сегодня он главный редактор областной филармонии им. Г. Жубановой, руководит объединением «Ақтөбе әуендері» при областном Центре народного творчества.

Два дня подряд на сцене городского Дома культуры в творческом состязании участвовали 25 исполнителей. В этом году география участников вышла за рамки региона, интерес к конкурсу проявили представители Актау, Атырау, Костаная, Кызылорды и Уральска. Жюри возглавил председатель Союза композиторов Казах­стана Серикжан Абдинуров, а помогали ему в этом нелегком деле призер международного конкурса «Азия дауысы» Аллаберген Жаксыбаев и обладатель президентской премии «Алтын домбыра» Марат Сарбупеев.

В первый конкурсный день прозвучали песни композитора Байсенгира, во второй день – песни на его стихи. Аккомпанировал молодым вокалистам Оркестр казахских национальных инструментов им. Ахмета Жубанова Актюбинской областной филармонии им. Газизы Жубановой.

Обладателем Гран-при конкурса стал Акниет Боранбай из Уилского района Актюбинской области. Победителю вместе с грамотой вручили 500 тыс. тенге.

– Со временем этот конкурс из регионального может вырасти до республиканского. Об этом говорит интерес к конкурсу исполнителей из других регионов. По выбору победителя у жюри не было разногласий. Акниет Боранбай сумел продемонстрировать свои великолепные вокальные данные, красивый тембр и исполнительскую технику. Также он свободно держится на сцене, что очень важно для певца, – подвел итоги конкурса Аллаберген Жаксыбаев.

#конкурс #вокалисты #Орал-Косая Байсенгир #Союз композиторов Казахстана

Популярное

Все
Казахская тазы станет брендом страны
В общем доме не бывает «ваших проблем»
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Кредитов много не бывает?
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Стратегическое партнерство и братские связи
Вам пакет. Экологический!
Погружение в древность
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК
Экспедиция за зубами древних акул
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Защищены права более двухсот работников
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Укреплять боевое содружество
Солдаты массово отравились в Карагандинской области
Более чем 9 тыс. казахстанцам назначена специальная соцвыплата
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Ожившие полотна
Концерт «Ритмы Бразилии» пройдет в Астане
Путешествие по «Уютным местам Петропавловска»
Работы юных дарований представили в Национальном музее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]