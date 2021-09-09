​На стажировку по программе «Болашак»

Под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева состоя­лось очередное заседание Рес­публиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Решением комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 196 казахстанцам, которые пройдут обучение по программам магистратуры, док­торантуры, резидентуры, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

На заседании заслушан отчет министра образования и науки Асхата Аймагамбетова об исполнении протокольных поручений Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации международной стипендии «Болашак».

Всего в 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1 055 стипендий. Из них 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры, а также стажировкам. Еще 500 стипендий выделено по новой категории стажировок «Ученые». Данная категория утверждена в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева с целью обеспечения стажировки в ведущих научных центрах мира 500 ученых ежегодно.

Прием документов для участия в конкурсе на присуждение меж­дународной стипендии «Болашак» ведется с 4 мая и продлится до 28 октября текущего года.

По итогам заседания Крымбек Кушербаев дал ряд конкретных поручений.