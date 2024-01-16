На 105 млн тенге оштрафовали СПК в Шымкенте

СПК Shymkent привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 105 млн тенге за ущемление прав субъектов бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как отмечается, СПК Shymkent при заключении договоров с предпринимателями применяла различные проценты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

К примеру, согласно договору о совместной деятельности с одной из ТОО за нарушения при выполнении строительных работ, СПК обязала выплачивать неустойку в размере 0,01%, а за аналогичные нарушения к другому ТОО - применены 5 %.

Существенная разница и неоднозначное применение различных условий грубо нарушали права предпринимателей.

«В соответствии со статьей 174 предпринимательского кодекса запрещаются действия субъектов рынка, занимающих доминирующее положение, которые ущемляют законные права других лиц. Специализированный городской межрайонный суд по административным делам согласился с доводами прокуратуры, и признав вину СПК в совершении административного правонарушения по ч.3-1 ст.159 КоАП, наложил штраф в размере 104,7 млн тенге», — подытожили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что постановление суда не вступило в законную силу.