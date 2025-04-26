На территории природных памятников Мангыстау прошли экологические субботники

Таза Казахстан
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В Мангистауской области продолжается реализация акции «Таза Казахстан», передает Kazpravda.kz

Фото: ЦОК Мангистауской области

Сотрудники КГУ «Государственный региональный природный парк "Кызылсай"» организовали субботник на территории парка и заказников, а также в районе природного памятника «Айракты», сообщает Центр общественных коммуникаций региона.

В структуру регионального парка «Кызылсай» входят один парк и четыре заказника: Кызылсайский парк, «Манашы», «Жабайушкан», «Тасорпа» и «Адамтас». Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 785 тысяч гектаров.

Во время субботника были расчищены родниковые источники на территории парка и заказников Манашы и Жабайушкан, чтобы дикие животные могли беспрепятственно получать доступ к воде. В уборке приняли участие 10 сотрудников учреждения. В районе Айракты от мусора, оставленного отдыхающими, территорию очистили 28 работников.

«Основная цель мероприятия — привлечь внимание молодежи к вопросам охраны природы, формировать у жителей региона чувство экологической ответственности и содействовать сохранению уникальных природных богатств Мангистау. Каждый может внести свой вклад в это большое дело. Призываем жителей активнее участвовать в экологических акциях и поддерживать чистоту в нашем регионе», — отметил директор парка «Кызылсай» Мынберген Каратауов.

Руководитель отдела охраны природных комплексов парка Наурызбек Бисенгазиев подчеркнул важность бережного отношения к исторически значимым территориям:

«Мы очистили порядка 20 родниковых источников, чтобы обеспечить питьевую воду для животных и птиц, а также поддерживать территорию в чистоте. Призываю всех жителей соблюдать порядок и беречь природу Мангистау!»

#субботник #Мангыстау #природные памятники

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