Фото: ДЧС ВКО

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 5 октября помощь потребовалась трем автомобилям, в салоне которых находились семь человек.

«В условиях гололеда и снега водители не смогли продолжить путь на горной трассе. Спасатели с помощью спецтехники отбуксировали их на очищенный участок», - сообщили в ДЧС ВКО.

Четверых пассажиров, в том числе женщину с младенцем, чеэсники доставили в ближайший населенный пункт. В медицинской помощи никто не нуждался. Как напомнили в департаменте, в регион пришла погода, требующая подготовки транспорта к зимним условиям. Водителям рекомендовано сменить на автомобилях шины м летних на зимние, а также при объявлении штормового предупреждения не покидать без крайней необходимости населенные пункты.