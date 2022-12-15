На верном пути

Праздник высокого искусства, организованный при поддержке Министерства культуры и спорта РК, собрал в театре «Астана Опера» участников из 14 стран и стал знаковым событием в культурной жизни столицы.

Великий шелковый путь, начинавшийся когда-то в Китае, превратился в Великий степной путь, соединивший Запад и Восток. Теперь «Жібек жолы» как музыкальный караван уже по традиции собирает на одной сцене звезд оперы и балета из разных стран, еще раз доказывая, что в искусстве нет границ. Наряду с артистами «Астана Опера» зрители могли оценить мастерство китайских, немецких, азербайджанских, российских, белорусских, армянских, кыргызских, узбекских и других талантливых исполнителей.

Открылся фестиваль оперой М. Тулебаева «Біржан – Сара», также были представлены «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Турандот» Дж. Пуччини, «Лебединое озеро», «Евгений Онегин» П. Чайковского, замечательные оперные и балетные гала-прог­раммы. В заключительный день фестиваля с аншлагом прошел легендарный балет А. Хачатуряна «Спартак».

Во всех спектаклях главные партии исполнялись попеременно артистами театра и приг­лашенными солистами, что поз­воляло зрителям сравнивать постановки, делиться впечатлениями.

Так, Вера Ляховская, посетившая оперу «Турандот», написала на своей странице в соцсети: «У меня остались самые яркие впечатления. Безусловно, в этом заслуга автора произведения – Дж. Пуччини и безупречной работы маэстро Алана Бурибаева. Это очень красивый, удивительный, трогательный, лиричный и в то же время глубокий драматичный спектакль. Заглавную партию исполняла Оксана Крамарева (Украина – Германия). Она создала образ беспощадной женщины с тяжелой внутренней драмой. Именно такой я представляла себе Турандот. Костюмы, декорации, свет – все было великолепно, здесь работали настоящие художники-профессионалы!..»

Теплые слова говорила и жительница столицы Шынар Бекбаева: «Такое ощущение, будто я побывала в нескольких театрах мира. Когда увидела артистов из разных стран, выступающих в одном спектакле на сцене «Астана Опера», поняла, что искусство не делится на национальности, оно общее для всех. Это был поис­тине праздник, торжество оперного и балетного искусства».

Приглашенные артисты также поделились эмоциями от совместной работы. Например, Цзиньхао Чжан, родившийся в Китае, ныне ведущий солист Баварского государственного балета, был очень рад возможности выступить с балетной труппой «Астана Опера». Он произнес проникновенное пожелание фестивалю на родном языке и выразил надежду, что сможет вернуться сюда вновь.

Солистка Азербайджанского государственного академичес­кого театра оперы и балета Сабина Асадова призналась, что ее ожидания от фестиваля оправдались:

– Я в полном восторге от этого театра и искренне рада за своих казахстанских коллег, что они работают в таких замечательных условиях, которые созданы для того, чтобы люди могли творить.

В адрес фестиваля «Жібек жолы» звучало много прекрас­ных отзывов и пожеланий, которые подтверждают, что людям нужны такие масштабные культурные события, а Казахстан всегда открыт для творческих контактов.