На востоке страны завершили дорожный мегапроект стоимостью 215 млрд тенге по реконструкции участка Калбатау – Майкапчагай. Участок протяженностью 415 км – часть международной трассы Омск – Майкапчагай и одновременно звено стратегического коридора Западная Европа – Западный Китай.
ПопулярноеВсе
Партнерство между братскими странами
В журналистику – с футбольного поля
Чемпионки приняли присягу
Город растет и становится краше
Тренировочный процесс на Иссык-Куле
Сотни горожан вышли на забег в поддержку женщин с раком груди
Пограничники провели открытый урок
Внедрение биометрии в школьных столовых удобно и эффективно
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Благодаря передовым технологиям и господдержке
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
В Национальном музее стартовала международная выставка
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]