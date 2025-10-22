Как рассказали в национальной компании «ҚазАвтоЖол», проект, стартовавший в 2017 году, столкнулся с рядом трудностей – нехваткой битума, суровым климатом, строгостями при отводе карьеров... О масштабах работ можно судить по таким цифрам: всего уложено 1,3 млн кубометров щебня, 2,4 млн тонн асфальтобетонной смеси, построено 37 мостов, два путепровода, 349 водопропускных труб, пять площадок отдыха. Проезд к пункту пропуска «Майкапчагай» расширен до шести полос, для грузового транспорта предусмотрена площадка-накопитель.

– На территории Восточного Казахстана работы велись на 231-м километре, – рассказал директор облфилиала Национального центра качества дорожных активов Ержан Аязбаев. – Наши специалисты отобрали больше 2 200 проб, по 415 подрядчики устраняли замечания. Плюс было выявлено 443 дефекта, и пока каждый из них не был исправлен, дорогу не принимали.

Общая протяженность трассы Омск – Майкапчагай составляет 1 200 км. Ее реконструкция стала частью инициированной ­Президентом программы модернизации транспортно-логистической инфраструктуры. Автокоридор, соединяющий Китай с Казахстаном и Россией, открывает дополнительные возможности для торговли, транзита грузов и туризма.

По словам принявшего участие в церемонии открытия главы Восточного Казахстана ­Нурымбета Сактаганова, маршрут стал более безопасным, увеличилась пропускная способность грузов.

– Дорога станет важной час­тью экономического каркаса ­Казахстана, – отметил аким.