На выходных потеплеет в Казахстане – синоптики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации метеослужбы, под влиянием поля повышенного давления на территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

На большей части страны прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью до 12-23, днем 5-13 мороза, на юге, юго-востоке ночью до 0-10, в горных районах 13-18 мороза, днем 3-8 тепла, в горных районах 0-5 мороза, а на западе РК ночью 7-17 мороза, днем 6 мороза-2 тепла.

Из-за сильных морозов в течение трех последних дней школьники Астаны учатся в дистанционном формате.