На высокой скорости

В Казахстане намерены ограничить скорость езды на самокатах до 25 км⁄ч. Разработчики проекта национального стандарта по эксплуатации электрических самокатов считают, что эта мера позволит снизить рост числа ДТП с участием данного транспортного средства.

Пока же четкое регулирование передвижения любителей кататься «с ветерком» так и не создано. По данным МВД РК, в 2021 году с участием электросамокатов прои­зошло 68 ДТП, 1 человек погиб, 71 –пострадали. При этом с начала текущего года произошло уже 41 ДТП с участием самокатов. Большинство из них –в Алматы.

Хотя стандартный самокат разгоняется от 10 до 25 км⁄ч, некоторые виды таких транспорт­ных средств могут развивать скорость до 45 км⁄ч и больше.

– Стоимость проката самоката – 25–50 тенге в минуту. Вот и гоняют, желая успеть с одного конца города на другой в кратчайшее время, – считает житель Алматы Нуржан.

При столкновении получить серьезные травмы, порой даже несовместимые с жизнью, могут как пешеходы, так и сами самокатчики. В летний период в травмпунк­ты обращается немало людей за оказанием помощи после ДТП, связанных с этим видом городского транспорта.

Сейчас в нашей стране приступили к разработке проекта нацио­нального стандарта по эксплуатации электрических самокатов, инициированного МВД по поручению Правительства. Здесь нужно отметить, что основной причиной разработки стала классификация транспорт­ных средств.

– Мы предусмотрели максимальную скорость самоката до 25 км⁄ч, а также возможность пешеходного режима (с ограничением скорости до значения не более 6 км⁄ч). Производитель должен предусмотреть инструкции по росту, весу, возрасту того, кто будет непосредственно использовать самокат. Требование по технической части – наличие обязательной светоотражающей маркировки, маркировки самого самоката, – отметил председатель технического комитета № 87 по стандартизации колесных и сельскохозяйственных машин Ербол Сейпилов.

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев уточнил, что в настоящее время электросамокатам разрешено двигаться по велосипедным дорожкам, по полосе общественного транспорта. Нужно отметить, что в Алматы за последний период заметно увеличилось число велодорожек, но их все еще недостаточно для того, чтобы горожане чувствовали себя спокойно на пешеходных улицах и не оглядывались, ожидая, что кто-то неожиданно может на них налететь.

– Управление самокатом допус­кается по правому краю проезжей части. Мы категорически против того, чтобы самокаты передвигались по тротуару, – сказал Жандос Мураталиев.

А вот самих самокатчиков не радует их вымещение с пешеходных улиц на правый край проезжей час­ти. Они уверены, что их загоняют в условия, которые могут негативно сказаться на безопасности.

– Когда я езжу на самокате даже по специально отведенной велосипедной полосе, располагающейся на проезжей части, нередко ощущаю, как двигаюсь вплотную к машинам. Автомобилисты то и дело норовят подсечь, – жалуется алматинец Арман Султанов. – В то же время пешеходы зачастую ходят по велодорожкам. Где же нам тогда ездить?..

Вспоминается инцидент, произошедший в Алматы в 2019 году: мужчина на самокате ехал по полосе для общественного транспорта, водитель автобуса обогнал его и прижал к тротуару. На следующей остановке мужчина вбежал в салон автобуса и ударил водителя по лицу. Эти кадры были сняты камерой из салона автобуса. Уже на другом видео, сделанном очевидцем, можно было увидеть, что водитель автобуса, в крови, пытается задержать мужчину, отбирая у него самокат. Самокатчику удалось вырваться. Резко выехав на проезжую часть, он попал под колеса джипа. К счастью, самокатчик серьезно не пострадал. А водитель автобуса обратился за помощью в больницу…

Вероятно, движение самокатов даже по краю проезжей части может увеличить число ДТП. Но и на пешеходных улицах, безусловно, им не место. Ведь зачастую жерт­вами наезда самокатчиков становятся маленькие дети. Малыши, что для них естественно, хаотично передвигаются, бегают по тротуарам. Водитель самоката, двигаясь на большой скорости, просто не сможет вовремя затормозить или переориентировать направление своего движения, заприметив находящегося впереди ребенка.

Ербол Сейпилов считает, что самокаты могут использоваться на дорогах общественного пользования с соблюдением правил дорожного движения в целях недопущения ДТП. На самокатах должны быть фары и сигнал для предупреждения людей о приближении.

В неутешительной статистике аварий с электросамокатчиками конкурируют мопедисты. В числе последних, как правило, курьеры, которые летят сломя голову, отрабатывая свои заказы. Водить дружбу с правилами дорожного движения – не их конек.

Согласно пункту 1 раздела 24 ПДД РК («Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных»), право управления конкретно мопедом предоставляется лицам, достигшим 16-летнего возраста. Мопедам разрешено двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том чис­ле по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

По информации департамента полиции Алматы, на дорогах города ежедневно передвигаются более двух тысяч электросамокатчиков, мопедистов и велосипедистов. А в итоге в выигрыше пока не остаются ни пешеходы, ни самокатчики.

Недавно аким Алматы Ерболат Досаев сам столкнулся с недобросовестной ездой самокатчиков во время прогулки по городу. Он рассказал об этом на встрече с населением Алмалинского райо­на, пообещав добиваться регулирования езды на самокатах и мопедах в городе при помощи собственных правовых актов.

– МВД разрабатывает проект закона по регулированию движения самокатов и мопедов. Я уже давал поручение маслихату. Может быть, мы своим решением в городе сможем это отрегулировать. Но нам нужна законодательная база. Есть дополнительное предложение от города по правам: если человек ездит на мопеде, то он должен иметь права. Мы начинаем работу с операторами самокатов, чтобы они подтверж­дали, что самокаты арендуют совершеннолетние, – уточнил градоначальник.